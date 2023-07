Inesperado: Una figura histórica de 6, 7, 8 reapareció trabajando en El Trece

La figura que saltó a la masividad gracias al programa de debate político 678 fue vista como participante de un reality de la señal del Grupo Clarín.

La reaparición de una recordada figura del programa 678 en el reality de cocina Pasaplatos, en El Trece, llamó la atención de los televidentes. La sorpresa por la participación del mediático panelista en la señal del Grupo Clarín.

En la emisión del miércoles 5 de julio, "Cabito" regresó a la televisión luego de estar un tiempo ausente de los medios y se dio el lujo de participar en Pasaplatos Famosos, competencia gastronómica de las tardes de El Trece conducida por Carina Zampini. El comediante y otrora panelista de los ciclos de informes de archivo y debates 678 y Duro de Domar sorprendió a los chefs Juan Gaffuri y Pablo Massey con su plato y en las redes llamó la atención por su increíble cambio físico.

En 2019 "Cabito" se sometió a una operación de bypass gástrico y, tras la intervención, pudo adelgazar 120 kilos. “El resultado de la operación es positivo, gané años de vida. A veces no me reconozco, en las fotos me paso de largo”, había comentado el comediante que pasó de pesar 198 kilos a 78 en una entrevista con Infobae.

El calvario de Cabito Massa Alcántara: "Estuvieron a punto de cortarme la pierna"

En una de sus últimas apariciones en entrevistas durante el programa del actor y conductor Gastón Pauls, Seres Libres (Crónica TV), "Cabito" señaló sobre sus afecciones de salud: “Estoy bastante mejor. Cuando era obeso era diabético y cuando adelgacé tanto tanto tanto, dejé de aplicarme insulina, pero lo que la diabetes arruinó ya había quedado y no le di bola a las vitaminas que tenía que tomar. Me sentía bien y tenía una anemia. Entré por una infección en el pie, no me podía ni calzar".

“Hice todas las dietas, la gente piensa que uno es gordo porque quiere. No es una cuestión de fuerza de voluntad, si la dieta no la acompañás con ejercicio físico no sirven. Nunca tuve ninguna otra adicción, eso también me ayudó a recuperarme. Ahora estoy mucho mejor, en un momento estuve en el fondo del mar. Estuvieron a punto de cortarme una pierna, vinieron doce médicos y me lo dijeron. Yo no quise, creí que había un tratamiento y que había que seguir intentando. Mi pierna está acá y está conmigo, entré caminando”, sumó.