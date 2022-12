Inesperado posteo de L-Gante con Wanda Nara, muy cercanos: "Te quiero"

El cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una imagen junto con Wanda Nara, con quien se lo vinculó sentimentalmente.

L-Gante le hizo una emotiva dedicatoria a Wanda Nara en el día de su cumpleaños, al compartir una foto con ella en una de sus historias de Instagram. El músico de cumbia 420 le escribió sentidas palabras a la celebridad de redes.

"Feliz cumpleaños reyna. Te quiero un montón", publicó L-Gante en la historia de Instagram que compartió, donde también posteó una foto junto con la expareja de Mauro Icardi. Con esta publicación, el músico vuelve a poner en alerta a los periodistas de espectáculos, tras los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara.

Esta publicación se dio tras las afirmaciones por parte de Mauro Icardi, en las que aseguró haber vuelto con Wanda Nara, mientras que la celebridad desmintió esos dichos. Los padres de Francesca e Isabella Icardi viajaron a las Islas Maldivas y el futbolista hizo un posteo en el que aludió a una reconciliación.

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo. Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos", escribió Icardi en el pie de foto de uno de sus posteos. Por otro lado, en una de sus historias de Instagram, Icardi compartió un supuesto chat con Wanda Nara, en el que se podía leer que la celebridad le habría mandado: "Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo". A esta captura de pantalla, el futbolista agregó: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos".

A pesar de esos posteos, en una de sus historias de Instagram, Wanda Nara contó que intentó volver con el padre de sus hijas pero fue un intento fallido.

El irónico posteo de Ana Rosenfeld sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada e íntima amiga de Wanda Nara hizo un posteo sobre un viaje que había hecho a Maldivas en el pasado y escribió: "Cuando hay amor es tu paraíso. Pero no sé confundan, Maldivas no es un paraíso que salva un matrimonio. Mejor cambia tu destino... Volvé enamoradísima", en alusión a los rumores de reconciliación que había en ese momento. La letrada se encargó de desmentir esas especulaciones con sarcasmo.