Inesperado: Jorge Rial salió a bancar a Ángel de Brito

Jorge Rial defendió a Ángel de Brito por las internas que se viven en América TV tras la entrevista que le hicieron en Intrusos a Jey Mammón, que le hizo una demanda millonaria al conductor de LAM.

Jorge Rial sorprendió a todos al salir en defensa de Ángel de Brito, con quien mantiene una relación tensa desde hace años, llena de idas y vueltas. "Tiene razón, no le pueden hacer eso", opinó el histórico conductor de Intrusos al hablar de uno de los temas más comentados de las últimas semanas, que tiene a De Brito como uno de sus protagonistas.

Desde hace 20 años, Jorge Rial es una de las máximas figuras del periodismo de espectáculos. Como tal, el conductor ha mantenido cruces no solo con integrantes de la farándula sino también con otros colegas que fueron apareciendo en los últimos años. Uno de ellos sin dudas es Ángel de Brito, que fue creciendo al lado de otros destacados periodistas de espectáculos para terminar convirtiéndose en uno de los más populares de la actualidad.

Tras varios años de buen rating en El Trece, De Brito mudó LAM a América TV, donde siguieron las buenas mediciones, logrando que el ciclo de espectáculos sea uno de los más vistos de la señal. Pero el conductor en los últimos días se mostró incómodo con lo que sucedió en la pantalla del canal de Daniel Vila: en Intrusos entrevistaron a Jey Mammón, que le hizo una denuncia millonaria a De Brito, y al presentador no le gustó nada.

Hubo muchas opiniones respecto a la polémica entrevista, pero la que sorprendió fue la de Jorge Rial. Es que el conductor eligió comenzar Argenzuela (Radio 10) hablando de la "interna muy fuerte" que se está viviendo en América.

La inesperada banca de Rial a De Brito

Tras asegurar que la entrevista le había parecido "muy rara", Rial explicó que le parecía difícil de entender cómo el canal le había puesto la "alfombra roja" a Jey Mammón para una charla en la que Flor de la V estuvo "muy tibia", sumándose a las críticas de Yanina Latorre. "Los únicos que estuvieron bien fueron Pampito y Laura Ubfal", destacó el conductor de Argenzuela.

Pero hubo otra cosa que le llamó más la atención a Rial: "Lo que me pareció más raro todavía fue que dejaron en orsai a Ángel de Brito, que es tan rendidor para el canal". "Sé que vino una orden de las autoridades, y cuando digo autoridades incluyo a Marcelo Tinelli, para que esto sea así", agregó respecto al trasfondo de la situación.

"Me cuentan que está enojado y que hay hasta rumores de renuncia y vuelta al Trece. Yo sé que está enojado, y ¿saben qué? Tiene razón, no le pueden hacer eso", siguió sorpresivamente Rial, bancando a De Brito. Para cerrar, el conductor de Argenzuela aseguró que América hizo la entrevista para "salvarse de los juicios", pero no podrán esquivar el que él mismo les hizo y que pronto comenzará.