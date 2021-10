Inesperado: Gisela Dulko le habría sido infiel a Gago

Gisela Dulko también le habría sido infiel a Fernando Gago, según revelaron en Los Ángeles de la Mañana. La información llega en medio del escándalo mediático por el que se separaron los ex deportistas.

La infidelidad de Fernando Gago a Gisela Dulko que contó Cinthia Fernández la semana pasada en Los Ángeles de la Mañana fue una bomba mediática que explotó por todos lados. Pero a todo eso ahora se sumó una revelación que dieron en el mismo programa y que indica que la ex tenista también tenía una relación amorosa con una persona del barrio en el que vivía con quien fuera figura en Boca.

La semana pasada, Cinthia Fernández reveló que Fernando Gago había dejado la casa que compartía con Gisela Dulko después de que esta lo encontrara en plena infidelidad con una amiga suya. Por su parte, la ex tenista decidió irse a vivir a San Isidro y cambiar a sus hijos del colegio al que iban en Nordelta, ya que compartían educación con los hijos de Verónica, su amiga que estuvo con Fernando Gago. Pero a esa bomba mediática, en Los Ángeles de la Mañana sumaron nueva información para que el escándalo sea aún mayor.

"¿No tendrán una relación abierta? Me están contando que ella, en su momento, y que se sabía perfectamente en el barrio donde vivían, tenía una relación estable con otra persona en el barrio después de haber tenido a su segundo hijo", comenzó disparando con todo Maite Peñoñori, mientras leía la información que le llegaba a su teléfono. De la misma forma, la angelita contó que no se trataba de un secreto en el barrio en el que vivían los ex deportistas: "Todos lo sabían, era vox populi, y ellos seguían juntos".

"Parece ser que fue muy duro cuando él le metió los cuernos con la chica esta de la empresa de teléfonos, que salió en todos lados, y que es bastante conocida en el medio porque salió la foto de ella y todo", agregó Yanina Latorre. "A partir de ahí fue un ida y vuelta, hasta que un día ellos hicieron un pacto de convivencia, que estaba todo bien", sumó la misma angelita sobre el tipo de relación que mantenían Gago y Dulko, un vínculo que duró 10 años y por el que tuvieron tres hijos (Mateo, Antonella y Daniele).

"Yo los vi en Miami este año y parecían una familia feliz. Ella estuvo con un tenista mucho tiempo, estuvo con otro papá del colegio… Parece que estaba todo bien. El tema fue la traición con su mejor amiga, como contó Cinthia", analizó Yanina Latorre, muy conocedora del ambiente futbolístico.

¿Quién es Verónica, la mujer con la que Gago le fue infiel a su esposa?

Según el relato de Cinthia, Verónica tiene una escuela de danza en Nordelta. "Verónica Laffitte tiene una hija que asiste al mismo colegio y el chico al que le fue infiel dicen que es un bombón y buen papá”, explicó la panelista, en referencia a Martín. “Todo esto transcurre en el barrio Los Castores y el Colegio Northfield. No termina ahí. Ahora esta señorita Verónica puso su Instagram privado. Todas las conexiones las tengo chequeadas. Ella es mamá del colegio”, confirmó.