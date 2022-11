Inesperado anuncio sobre Gran Hermano: los participantes romperán el aislamiento

Recientemente se conoció el motivo por el que los 15 participantes romperán una de las reglas fundamentales del juego por decisión de la producción.

Las reglas del juego empiezan a cambiar en Gran Hermano y más aún luego de un mes de competencia. Las rispideces debido a la convivencia y las diferentes tácticas de juego hacen que poco a poco la casa se divida aún más, siempre rigiéndose bajo las estrictas reglas que impuso el "dueño de la casa". Sin embargo, recientemente se conoció que los participante romperán una norma fundamental y de forma adrede: abandonarán el aislamiento.

La situación se conoció en una emisión de LAM (América TV), cuando Ángel De Brito brindó los detalles de la información que le llegó. Al parecer, uno de los próximos desafíos estará relacionado a un agente externo a la casa, motivo por el que los 14 participantes que sigan en carrera deberán romper el estricto aislamiento que imponen las reglas del juego.

"Se rompe el aislamiento en Gran Hermano por unos juegos que van a hacer. El premio del juego es romper el aislamiento por unas horas nada más. El aislamiento será dentro de la casa y solo por unas horas. Algo va a entrar", informó el conductor del ciclo de espectáculos de América TV. A continuación, el periodista explicó la situación con detalles.

En este marco, De Brito explicó: "Esto va a ser en breve. El martes 22 se rompe el aislamiento de Gran Hermano porque elegidos, no todos, van a ver el primer partido de la Selección. Para esto van a tener que pasar una prueba y ganarla. No estoy tan seguro de cuántos pero uno o dos van a poder verlo"

El insólito reclamo de Juliana a Gran Hermano: "Sigo sin interesarte"

El encierro empieza a causar estragos dentro de Gran Hermano. A casi un mes del ingreso de los participantes a la casa, muchos empiezan a sentirse abrumados por la monotonía e le trasmiten sus frustraciones al "ojo que todo lo ve". Específicamente, esto es lo que hizo Juliana Díaz, quien sorprendió con un insólito reclamo que se volvió viral en las redes sociales.

En los últimos días, el personaje de Juliana se convirtió en uno de los más criticados por el público, ya que muchos la acusaron de "falsa" con las mujeres. Estas especulaciones terminaron de confirmarse el pasado miércoles, cuando nominó a Julieta y Coti como parte del complot, mientras ellas creían que estaba de su lado del juego. En medio de este episodio, la pareja de Maxi le hizo un reclamo directo a Gran Hermano y se convirtió en foco de las burlas en Twitter.

"Bueno, Gran Hermano, no sé qué número de día es, pero jamás me llamaste para ver cómo estoy, si me llevo bien con mis compañeros", empezó por decir la participante frente a la presencia de Lucila "La Tora", mientras compartían un rato en el sillón de afuera de la casa. Indignada, Juliana le recriminó a Gran Hermano que no le había dado tanta atención como a sus demás compañeros.

En ese marco, Juliana continuó su descargo: "Ya va a ser un mes y sigo sin interesarte. Mi nombre es Juliana, por las dudas". Luego de varias semanas de encierro, la situación empieza a dificultarse para algunos participantes, pero aún queda bastante camino por recorrer.