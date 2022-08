Inesperado: Adrián Suar se metió en la polémica por Piñón Fijo

El reconocido productor rompió el silencio y dio su opinión sobre el escándalo que envuelve al famoso payaso cordobés.

Adrián Suar se sumó a la polémica de Piñón Fijo y opinó públicamente del escándalo que protagoniza el payaso cordobés. En medio de la polémica, las acusaciones y las declaraciones que salen a la luz dentro del entorno del animador infantil, el reconocido productor habló del tema en televisión.

Interceptado por el móvil de LAM, programa que conduce Ángel De Brito por la pantalla de América TV, Adrián Suar hizo declaraciones públicas sobre el escándalo que envuelve al payaso cordobés. "Me fui enterando hoy un poco, pero no estoy muy empapado. No tengo idea qué fue lo que pasó", empezó por decir el actor un tanto esquivo a la polémica.

Rápidamente, el conductor del ciclo le explicó la situación a Suar como para embeberlo en el tema. "Los hijos lo denuncian por maltrato. Para una figura pública es una denuncia muy fuerte... más cuando los hijos son públicos. Para una figura, y más para alguien del rubro infantil, puede traer muchas complicaciones", enfatizó De Brito. Entonces, Adrián Suar replicó: "Sí, seguro. La verdad es que no sabía que los hijos habían hecho una denuncia pública".

Por último, Suar decidió no omitir mucha opinión al respecto y se limitó a hacer énfasis en el cariño que muchas gente le tiene a Fijo. Sin embargo, no quiso profundizar más en el tema para evitar conflictos en un futuro con respecto a sus declaraciones.

Piñón Fijo rompió el silencio y se quebró en vivo: "No lo volvería a hacer"

Piñón Fijo decidió romper el silencio tras las acusaciones de maltrato por parte de su hija Sol, y en conferencia de prensa no pudo evitar emocionarse. "Si hubiera sabido las consecuencias que se iban a dar, no lo volvería a hacer", lanzó el cordobés.

Aludiendo a la publicación que realizó en Instagram junto a su nieta, Piñón Fijo aseguró: "Por respeto a los niños no voy a decir nada, lo único que hice (fue subir la publicación con su nieta), mi gran pecado es que si hubiera sabido las consecuencias que se iban a dar, no lo volvería a hacer".

"Eso desencadenó conjeturas en el periodismo, y esa bola de nieve que se generó le hizo daño a mis hijos. Y bueno, ya sabemos la reacción. Voy a pensar tranquilo como dar una respuesta clara. Hoy en día es fácil acusar de maltrato y violencia", agregó el payaso cordobés, quien no quiso dar mayores detalles en la piel del payaso que lo acompaña hace 34 años.