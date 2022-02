Incómodo: Flor Peña pidió disculpas por una pregunta machirula

La actriz de Casados con Hijos reconoció que una curiosidad que tuvo no es adecuada para los tiempos que corren y aclaró su postura.

Flor Peña admitió un error que cometió en vivo, por una pregunta con dejo de machismo que le hizo a una invitada. La conductora de Flor de Equipo milita como feminista desde hace años y es de público conocimiento que la deconstrucción es uno de sus ejes tanto a nivel personal como laboral, pero en este caso tuvo un desliz y pidió disculpas.

Carla Conte estuvo en el piso del ciclo que la madre de Juan y Toto Otero lleva adelante los mediodías y en un momento la presentadora hizo alusión al look de la invitada. "Estás divina, me encanta, ¿te estás dejando las canas?", enunció y dejó ver que aún quedan preconceptos en cuanto a los roles de género por deconstruir, ya que probablemente es una pregunta que no le hubiera hecho a un hombre con canas.

"Hace dos años, todo este pelo son mis canas, cuando me dejaron sin trabajo dije ‘no me tiño nunca más", respondió por su parte la ex participante de Bailando por un sueño. Acto seguido, la protagonista de Casados con Hijos hizo un mea culpa y dejó en claro que su pregunta estaba cargada de preconceptos sexistas. "Fui machirula, la verdad que hacía mucho no te veía y yo fui la que te pregunté ‘¿che te dejaste las canas?".

Como remate a esa situación, Conte cerró con una importante reflexión acerca de las exigencias estéticas de la sociedad para con las mujeres: "Está bueno hablar de esto porque del otro lado todavía hay minas que no se animan, que les parece que es un problema, les parece gravísimo. A mí mi peluquero no me dejaba que use las canas".

Las palabras de Flor Peña sobre su salida de Flor de Equipo

"Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. Flor De Equipo es de los proyectos más lindos que hice", comenzó Florencia Peña en un posteo de Instagram, cuando anunció que su programa de TV llegaría a su fin, a pesar de su éxito. "Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz".

La artista dejó en claro que su decisión se debe a su pasión por la actuación: "La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Me llevo amigos y mucho aprendizaje".