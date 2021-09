Incomodidad y polémica: Nicole Neumann y Manuel Urcera y un tenso encuentro con su ex de vacaciones

Nicole Neumann se fue de vacaciones al mismo lugar que la ex de su novio, Manuel Urcera, y tuvieron un incómodo encuentro.

Nicole Neumann viajó a la Patagonia con su pareja, José Manuel Urcera, piloto de automovilismo, y con sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Además de las postales de felicidad de ellos esquiando que compartieron en sus redes sociales, Intrusos notó un detalle: la exnovia de Manu Urcera, Micaela Álvarez Cuesta, oriunda de Neuquén, también está en el sur en este momento.

“Ellos en San Martín de los Andes, divinos, y quien también está en el mismo momento, es Micaela, al mismo tiempo en el mismo lugar. Y se visten igual. Ella la acecha”, explicó el periodista Rodrigo Lussich, y dijo que Micaela lo persigue a todos lados desde que se supo su romance con Nicole.

“Tiene una ex que, casualmente, siempre anda donde está él con su nueva novia”, añadió. Después de que Nicole publicó fotos en Instagram esquiando, Micaela subió otras vestida exactamente igual: con un pantalón blanco, una campera oscura y un casco rosa. Tras la polémica, la neuquina dijo que había sido al revés y que en realidad había sido Neumann la que le copió el look.

Qué pasa entre el novio de Nicole Neumann y su ex, Micaela

Cuando salió a la luz el noviazgo entre Neumann y el piloto de TC, Micaela salió a decir que había tenido un encuentro con él horas antes. Además, se cruzó en persona con la modelo. "Fueron al mercado, apareció la ex del piloto, Micaela. Ella les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos. Ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann”, relataron en Intrusos. Neumann y Manuel se conocieron a principios de este año y, en julio, fueron vistos juntos por primera vez en la función de la obra de teatro Sex, de José María Muscari. En las imágenes captadas por los paparazzi, aparecieron a los besos frente a las cámaras y así fue como se confirmó todo.

El otro momento incómo de Nicole Neumann, en el programa de Guido Kaczka

La semana pasada, la modelo, que actualmente forma parte del jurado en el programa Los 8 Escalones del Millón, pasó un tenso momento cuando uno de sus coegas, Martín Liberman, hizo un comentario que no fue de su agrado. En medio de una conversación sobre la carne vacuna, mientras una participante debía responder una pregunta al respecto, Martín exclamó: “¡Qué rica la entraña! Nicole, no me mires, por favor”. Neumann, que es vegetariana desde hace años y actualmente vegana, puso un gesto de rechazo y, en medio de su indignación, le respondió: “No, ya nombraron las partes del cuerpo y dije: ‘¿por qué, por qué?’. ¡Ay chicos, no hablen más de eso! ¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado?”.