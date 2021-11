Impensado: Esteban Lamothe estaría en pareja con una compañera de La 1-5/18

El actor habría sido visto con una de las estrellas de la tira de Polka que protagoniza por El Trece. Esteban Lamothe interpreta a un cura en La 1-5/18.

Esteban Lamothe habría rehecho su vida amorosa a pocas semanas de haber anunciado su separación de Katia Szechtman. Recientemente se dio a conocer que el actor estaría saliendo con una compañera de elenco de la tira La 1-5/18, tras haber sido vistos en una acaramelada jornada.

La periodista Karina Iavícoli informó en Intrusos que el actor habría pasado a buscar a la celebridad en cuestión después de juntarse con amigos y habrían sido vistos juntos en un automóvil a las 3 de la mañana.“Él se juntó con amigos y se fue a una fiesta. Después se encontraron en un lugar, donde él la pasó a buscar, y a las 3 de la madrugada se los vio juntos”, expresó la panelista.

“Pese a que el tiempo hizo caer los rumores, la cosa sigue y va para adelante. Todo esto se trata de Esteban Lamothe y Ángela Leiva. Bomba”, sumó el conductor Rodrigo Lussich al respecto y de ese modo reveló de quiénes se trataba la información enigmática que Iavícoli había enunciado minutos atrás.

Esteban Lamothe sobre las relaciones amorosas y su visión ante la monogamia

El actor de La 1-5/18 se expresó sobre su manera de ver las relaciones sexoafectivas en un reciente reportaje con Revista Gente y fue contundente en su descargo. “La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo la monogamia, no funciona”, lanzó Lamothe.

“Siento que soy una persona totalmente libre, como a nivel amor, a nivel sexualidad, el hecho de que haya estado con mujeres hasta ahora, es por una pura decisión, no porque me gustan las mujeres”, siguió y cerró: “A mí me gustan las personas, nunca estuve con un chabón pero qué se yo, no hay algo ahí que digo “ni en pedo”. Si eso tiene que pasar un día, pasará. Todavía no me pasó, supongo que si me pasa, que me gusta un hombre, estaré con un hombre. Sencillísimo. Creo que el sexo todavía es lo más importante de mi vida, junto con la comida, y actuar. Son las tres que más me encantan hacer”.