Impacto por lo que pasó con Cecilia Roth tras sus críticas a Javier Milei: "Lamentablemente"

La Asociación Argentina de Actores emitió un impactante comunicado sobre Cecilia Roth tras sus críticas a Javier Milei.

Cecilia Roth es una de las actrices más destacadas de la República Argentina. Es por eso que su voz toma importancia entre los habitantes del suelo albiceleste y, en los últimos días, hicieron mucho ruido sus declaraciones contra las políticas culturales del Gobierno de Javier Milei. Tras ello, recibió muchas críticas por parte del oficialismo y, ahora, la Asociación Argentina de Actores lanzó un comunicado al respecto.

"La Asociación Argentina de Actores y Actrices se solidariza a través de este comunicado con nuestra compañera, la actriz Cecilia Roth, que ha sido blanco del ataque brutal de las usinas gubernamentales de insultos", comenzó diciendo el comunicado, respaldando a la actriz.

El comunicado de Actores apuntó a fomentar la libertad de expresión de sus integrantes: "Cecilia, como cualquier ciudadana, puede ejercer con libertad su derecho a criticar y protestar frente a las injusticias y arbitrariedades. Como lamentablemente ya es usual, los funcionarios no asumen la seriedad de sus cargos y usan la disparidad de poder entre gobernantes y gobernados para responder con agravios y agresión conceptual a acusaciones serias, en vez de argumentar y probar".

"Que la violencia verbal desde el poder no detenga la sana costumbre crítica de nuestra comunidad ni la someta al silencio", cerró el comunicado. Este se dio a raíz del hostigamiento recibido por Cecilia Roth tras las críticas al Gobierno de Javier Milei por el maltrato hacia quienes no piensan igual que el espacio libertario.

Qué dijo Cecilia Roth sobre Javier Milei: "Lo veo, lo siento"

La reconocida actriz Cecilia Roth se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y se mostró muy dura con las políticas implementadas por el mandatario libertario. Puso el foco en la censura y los recortes a la cultura cómo el intento de desmantelar el INCAA.

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", disparó, en diálogo con Efeminista.

En ese sentido, Cecilia Roth aseguró que todo lo filmado anteriormente que tenga este tipo de contenido "no se puede ver en ningún lugar público" e incluyó en la lista de temas prohibidos "a ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño".

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", agregó la expareja de Fito Páez.

La protagonista de múltiples películas afirmó que estaba escéptica de que el libertario ganara las elecciones: "Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei, quién imaginó que iba a iniciar su 'guerra cultural' contra el cine".