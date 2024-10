Impacto por el anuncio que hizo Araceli González sobre Fabián Mazzei tras 10 años de casados: "No"

Impacto por el anuncio que hizo Araceli González de Fabián Mazzei: "No puedo".

A una década de matrimonio, Araceli González y Fabián Mazzei decidieron abrir las puertas de su intimidad a Fernando Dente en Noche al Dente (América). La pareja, famosa por su conexión tanto en la pantalla como en su día a día, no escatimó en compartir divertidas anécdotas que revelan su rutina y la dinámica de su relación. Sin embargo, en un momento inesperado, anunciaron una problemática que enfrentan en su día a día.

“¿Han considerado dormir en camas separadas?”, les preguntó el conductor, a lo que la respuesta de Araceli fue impactante: “Últimamente”, mientras que Fabián, con humor, agregó: “¿Perdón? Hoy lo intentamos”. Ante esto, la actriz explicó que, debido a sus apretadas agendas laborales —que incluyen un nuevo emprendimiento de maquillaje que comparten—, a veces sienten la necesidad de tener un poco de espacio.

“Estamos trabajando mucho juntos. Necesitamos un respiro”, confesó Araceli, quien reconoció que a veces se siente un poco abrumada por la cercanía continua. El conductor, entre risas, sugirió que esto podría ser una señal de que la chispa entre ellos se estaba apagando. A lo que la actriz respondió, riendo: “Ayer me fui sola de la oficina porque no puedo estar todo el tiempo viéndolo. Pero lo amo. A la noche, se está durmiendo muy temprano”.

Por otro lado, el tema de los celos también salió a la luz cuando Dente preguntó si alguna vez tuvo que "poner un freno" a alguna famosa que le coqueteó a Fabián, la actriz reveló que ha tenido que establecer límites en el pasado. Recordó una divertida anécdota de un viaje a Cannes, donde Mazzei vivió una situación incómoda con una actriz brasileña. “En cada escena, ella se le lanzaba y lo abrazaba. Lo miré como diciendo: ‘Le ponés un límite vos, o yo’”, relató, provocando las risas del público presente.

Así comenzó la historia de amor de Araceli González y Fabián Mazzei

Araceli González ya era madre de dos hijos cuando conoció a Fabián Mazzei. Los también actores, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, tenían 14 y 4 años, respectivamente. Los actores se conocieron en el año 2002 y se convirtieron rápidamente en amigos, hasta que el amor pudo más y se convirtieron en pareja. Actualmente llevan más de veinte años de relación, y desde ya que el actor es un familiar más para Araceli y sus hijos. Por ese motivo la artista evidenció en una entrevista cuál es su mayor miedo ante la posibilidad de perder a su esposo.

"Todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en la que yo había trabajado mucho mi vida. Soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes’. No lo soportaría”, aseguró González en diálogo con Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina en La Once Diez. Y sumó: “Es el compañero de mi vida, el tipo con el que me puedo desnudar completamente y que no me va a hacer daño ni aprovecharse de mis debilidades y marcas".

Lo cierto, es que Araceli González reconoce a Fabián Mazzei como la persona con quien puede llorar y mostrar su lado más sensible con total confianza. Además, la actriz reflexionó sobre otro tipo de vínculos en su vida: "Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no solo en la profesión. Amigos, incluso. Uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual. La limpieza tiene que ver con que uno evoluciona y cambia sus formas y está muy bien que sea así. Si no, sería triste".