Impacto en Argentina por lo que se supo que hace Coty Romero: "Es ilegal"

Coty Romero contó lo que hace y sorprendió a muchas personas.

Coty Romero es una celebridad de televisión que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 2022 y desde entonces es conocida por su espíritu verborrágico y con pocos filtros. De ese modo, la exfigura de Telefe sorprendió con sus declaraciones sobre lo que hace en su casa, a lo que denominó como algo "ilegal".

La actual participante del reality show de América TV, Cantando 2024, lleva adelante un ciclo de streaming llamado PPZ, en el que suele debatir diferentes temas junto a sus compañeros. En una reciente charla, Romero y sus allegados hablaban sobre una serie y, cuando dijeron en qué plataforma estaba, la conductora y otro de los presentes confesó la manera en que consumen series y películas.

"Yo no sé dónde está la serie que dicen porque yo tengo un aparatito donde está todo…. que lo pagás una vez y está todo ahí", soltó el compañero de Coty. En ese momento, ella decidió revelar: "Ay, yo también lo tengo. Si no me importa que me lleven presa, es ilegal… es ilegal. Las películas del cine, tipo, ahí al instante. Todas las series y películas del mundo. El consumo no es ilegal sino el que lo hace".

Coty Romero reaccionó al enojo de La Tora por su noviazgo con Nacho Castañares

Todo comenzó cuando el notero le preguntó por su relación con "La Tora", quien reaccionó furiosa al enterarse de su noviazgo con Nacho. "Las veces que me han querido tildar de esa manera al final se terminó confirmando que no era así, así que no me voy a hacer cargo de eso. Igual yo en su momento lo dije, no éramos amigas, éramos compañeras, pero no voy a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón", comenzó diciendo.

Coty Romero

Luego, confesó su amor por Castañares: "¿Qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas por si le dolió, le molestó en algún momento porque me imagino que debe ser así, pero no puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré". Cuando el notero le preguntó si estaba enamorada, añadió: "Y sí, no lo voy a ocultar... Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, no lo voy a ocultar más. Sí, realmente me enamoré y no lo voy a seguir ocultando, se dio así".

Las palabras de Aníbal Pachano sobre Coty Romero

En El Debate del Bailando, el exjurado del programa de Marcelo Tinelli lanzó: "A mí me parece que esta nena, es muy linda, muy simpática, tiene que gritar un poquito un sapucai antes de hacer declaraciones. Porque empezar a jugar con cosas de género y que si sos o no gay… Nena, sos muy chiquita, ya te lo dije en otros programas. Me parece que el juego es hasta un lugar”.

“Cortala con este juego de los misóginos, ya está. Sos vintage. Es una nena que yo la pongo, como del barrio. Ella está en el barrio con la amiga, en la puerta, tomando tereré, y se cruza con otra vecina y empiezan a criticar a aquella. Es como una locura esta chiquita. Y está bien que Martín Salwe consulte a sus abogados”, sentenció Aníbal Pachano sobre Coty Romero.