Horacio Pagani destrozó a Susana Giménez en vivo: "No sabe nada"

La diva de los teléfonos fue muy criticada por el panel de Bendita. Horacio Pagani fue uno de los que alzó la voz para manifestarse sobre Susana Giménez.

Susana Giménez hizo declaraciones directamente golpistas y evidentemente trajo consecuencias. En Bendita presentaron un informe donde replicaron sus dichos y el panel opinó al respecto. Las criticas eran de esperarse teniendo en cuenta que la conductora vive en Uruguay casi desde que comenzó la pandemia.

Los panelistas dieron su punto de vista luego de ver el informe. Edith Hermida fue una de las primeras en manifestarse: “Trataron de explicar las palabras de Susana. Susana dijo lo que dijo, dejen de explicar lo que no dijo. Ustedes traducen porque trabajan para las elecciones que vienen”.

Baby Etchecopar entrevistando a Susana Giménez.

Alejandra Maglieti, por su parte, expresó: "A Susana lo que le falta es cierta claridad de conceptos, termina no diciendo nada. En el fondo le falta aprender a declarar. Termina dando un tipo de declaraciones que la perjudican”. De esta forma dejó en evidencia que Susana Giménez habla sin pensar en las consecuencias que pueden traer sus dichos.

Horacio Pagani, quien conoce a Susana Giménez dentro y fuera del ámbito de la televisión apeló a la sinceridad absoluta y reveló que lo que dijo la conductora no tiene justificación: "Los colegas se esforzaron por mejorarle los dichos. Ella no sabe nada, no sabe lo que dice, porque no tiene conceptos claros”.

Edith Hermida viendo el informe de Susana Giménez.

Beto Casella también intervino en el debate: "Creo que Susana se imagina, no un golpe, sino mucha gente caminado hacia Plaza de Mayo a pedir justicia”. El conductor declaró que la diva de los teléfonos no debe tener intención de incentivar a un golpe de estado, teniendo en cuenta la gravedad de eso, sino que ella estaría imaginando una marcha, una protesta del pueblo.

Edith Hermida hizo un análisis de cómo fue la carrera de Susana Giménez y de la inteligencia que tiene la conductora y expresó: "Susana no hace ninguna autocrítica. El 1 a 1 la hizo millonaria y no trata de revisar qué pasó. No es ninguna tonta, sabe lo que dice. Dejen de descalificarla. No es inocente, sabe lo que dice".

Los polémicos dichos de Susana Giménez

La diva de los teléfonos fue entrevistada por Baby Etchecoparo, donde lanzó: "Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución.Y sí, que el pueblo se levante y diga '¡no, basta!', eso me gustaría, porque no puedo ver a la gente así".

Pero eso no es todo, sino que también apuntó contra los planes que reciben las personas que más lo necesitan: "Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás". Pero aún hay más, ya que Susana Giménez expresó que en nuestro país está mal visto el trabajo.