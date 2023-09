Horacio Cabak reveló el calvario que vivió en terapia intensiva: "Diez días boca abajo"

Horacio Cabak recordó cómo fue estar internado en terapia intensiva durante más de una semana, en plena pandemia del coronavirus.

Horacio Cabak es un conductor de televisión y exmodelo de 53 años que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la televisión. Es por esto que la noticia de su delicado estado de salud cuando contrajo Covid en el año 2021 generó una gran preocupación entre sus allegados, colegas y seguidores de su carrera. Ahora que pasaron dos años de aquella vez, en la que estuvo internado en terapia intensiva durante diez días a causa de una neumonía bilateral, reveló detalles desconocidos sobre el dramático momento que atravesó.

Cabak habló sobre su traumática experiencia en Bien de Mañana (El Trece), mientras Jorge Lanata continúa luchando por su vida en terapia intensiva. Gracias a la ayuda de los médicos y a su buen estado de salud previo al coronavirus, Cabak logró una pronta recuperación. A pesar de este desenlace positivo, su relato estremeció a todos sus colegas, quienes lo escucharon atentamente.

"Yo estuve diez días boca abajo en terapia intensiva. Lo único que podía hacer era leer un libro electrónico y nada más. Estaba como áspero, molesto. No podía ver tele, me molestaba la música, entonces lo único que podía hacer era leer", recordó. Y explicó que al ver el enorme esfuerzo que los médicos hacían para sacarlo adelante, supo que su única colaboración posible era "portarse bien y estar boca abajo". "Era mi máxima contribución, así que desde el primer día hasta el último. Un soldado, era", aseguró.

Por otro lado, agregó que lo más desolador de todo fue que durante ese tiempo no vio ni un solo rostro. "Estuve diez días viendo solamente a gente enmascarada. Nunca le conocí la cara a los médicos. Hace poco fui a ver a un médico para un control y por primera vez le vi la cara.... ¡Y me salvó la vida!", reflexionó, aún impactado. Y el día en el que por fin pudo levantarse de la cama para caminar, tenía tanta falta de equilibrio y coordinación que se sentía como un astronauta dando pasos en la Luna.

Finalmente, le dieron el alta después de diez días y continuó con su recuperación desde su hogar. "Cuando me dieron el alta, me fui con aparatología a mi casa porque se necesitaba ese cuarto en la clínica. Y al mismo tiempo, necesitaban que yo salga para recuperarme anímicamente. Afortunadamente, me recuperé rápido porque venía bien previamente", concluyó.

Horacio Cabak reveló cómo estar internado en terapia intensiva afectó su salud mental

El periodista reconoció que estar internado en terapia intensiva puede ser muy dañino para la salud mental. Si bien durante todo ese tiempo pudo mantener su cordura, confesó que no todos los días fueron fáciles. "Hubo una noche que casi me vuelvo loco, porque estaba enroscado entre todos los cables. Ahí me salvó un médico, que se dio cuenta de que la estaba pasando mal, vino, me calmó, me bañaron y me tranquilizaron. Es muy difícil estar ahí adentro y solamente el paciente lo sabe. Tenés que estar muy bien mentalmente para atravesar esa situación, el problema es la cabeza, no el cuerpo", cerró.