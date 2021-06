Horacio Cabak dejó Polémica en el Bar: "La producción cree que es lo mejor"

El integrante de la mesa comunicó su salida luego de varios tensos momentos. La respuesta de la producción.

Tras un último tiempo de mucha polémica, Horacio Cabak finalmente tomó la decisión de abandonar Polémica en el bar, el emblemático ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América TV. El panelista lo anunció este mediodía a través de su cuenta de Twitter.

"Adiós @PolemicaBar. Gracias x todo", escribió este jueves Horacio en la red social. Además, la voz del modelo no fue la única en pronunciarse. Según informó PrimiciasYa.com, Cabak y la producción llegaron a un acuerdo para dejar el ciclo ya que él "necesita un tiempo".

El mensaje de despedida de Horacio Cabak en Twitter.

"Se va del programa. Necesita un tiempo y la producción también cree que es lo mejor. Llegaron a un acuerdo y está todo bien", expresaron desde América TV. Recordemos que hace unas semanas, Horacio Cabak protagonizó un escándalo cuando su mujer Verónica Soldato, anunció que se separaba tras hace 27 años de matrimonio y tres hijos, por una supuesta infidelidad del conductor.

El intento de reconciliación de Horacio Cabak

Actualmente, están intentando resolver la situación, luego que se conociera que el conductor le había sido infiel a su mujer. De visita en PH, Podemos Hablar, Cabak se sinceró sobre su presente y dejó entrever cómo está el vínculo con Soldato.

Fue en medio de uno de los juegos que se hacen en el ciclo que Lizy Tagliani, otra de las invitadas al programa, destacó: "Yo escuché ruidos y bueno, si algún juez quiere actuar de oficio y venir a buscarme, yo escuché ruido de acá cuando dijiste 'sexo en las últimas 72 horas", dijo señalando con el dedo para el lado de Cabak luego de que Andy Kusnetzoff arrojara la particular consigna.

"No me queda claro, pero me gusta. Cuando lo escuché me dio mucha felicidad porque yo tengo mi propia conclusión", sentenció Lizy ante el silencio de Horacio Cabak, que de esta manera le da lugar a las especulaciones en torno a una posible reconciliación con su mujer, Verónica Soldato.