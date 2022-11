Holder comunicó una decisión que nadie esperaba: "Para los que preguntan"

Tomás Holder reapareció en las redes para hacer un anuncio que sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano. El preocupante mensaje que dio a conocer el ex participante del reality de Telefe.

Tomás Holder brindó un testimonio sumamente sorpresivo. El primer participante en quedar eliminado de Gran Hermano comunicó una particular decisión que absolutamente nadie esperaba y, como consecuencia, causó un gran revuelo en las redes sociales.

Tras quedar afuera del reality de Telefe hace casi un mes, Holder reapareció en su cuenta de Instagram para expresarle a sus seguidores que dejará de estar activo en las redes. Cansado de responder por qué dejó de aparecer en los programas de TV para charlar sobre Gran Hermano, indicó: "Para los que me preguntan por qué no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo...".

Afectado por la vorágine de la farándula argentina, el fisicoculturista e influencer rosarino resaltó que es muy joven para asimilar tanta fama en poco tiempo. "No se olviden la edad que tengo, no se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantos flashes en la cara", sostuvo el hombre de 21 años.

Tomás Holder, participante de Gran Hermano.

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano

Nacho.

Romina.

Coti.

Alexis "Conejo".

Thiago.

Walter "Alfa".

Agustín "Frodo".

Marcos.

Julieta.

Daniela.

Juliana.

Maxi.

María Laura "La Cata".

Lucila "La tora".

Quiénes son los participantes que siguen en Gran Hermano

Tomás Holder.

Romina.

Mora.

Juan.

Tomás Holder le sacó la careta a Thiago Medina, de Gran Hermano

Tomás Holder decidió exponer lo que piensa de Thiago Medina, participante de Gran Hermano. El influencer ventiló detalles sobre el perfil que tiene el joven oriundo de González Catán. "Me atacaron, ahora me toca a mí", expresó. Y luego compartió mensajes de los televidentes que también consideran que Thiago no es tan bueno como parece.

Dando por sentado que el rosarino avala las opiniones que replicó en Instagram, se pudieron leer mensajes con las siguientes palabras: "El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla la homofobia, el machismo, la sexualización hacia las mujeres en el 'ser pobre', discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “Por primera vez entiendo las caras que hacía Holder cada vez que Thiago hablaba”, “Imaginate si esta broma la hacía Holder. Lo estarían quemando vivo en Plaza de Mayo. Basta de la doble moral y del 'nos cae bien' o 'nos cae mal' según quién lo haga. Basta de hipocresía, loco”.

Lo cierto es que Tomás Holder sigue siendo foco de noticias aún fuera de la casa de Gran Hermano y se sumó a la polémica que gira en torno a Thiago Medina. Este último participante, acusado de "acoso" en los últimos días, ya no tiene los adeptos con los que contaba fuera de la casa cuando ingresó al reality.