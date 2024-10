Histórico actor de El Trece contó que padece una grave enfermedad: "Me voy a morir"

Histórico actor de El Trece habló de su enfermedad: "Me voy a morir"..

El actor Fernando Lupiz, uno de los amigos del recordado Guy Williams -quien interpretó a El Zorro argentino, más allá de la serie icónica que aún hoy se transmite en El Trece- habló por primera vez sobre su lucha contra el cáncer en una entrevista. "Decidí enfrentar el diagnóstico y el tratamiento solo", reveló.

La noticia fue dada en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron: "Fernando Lupiz está recuperándose de atravesar un cáncer. Vuelve al laburo. Dice que la pintura, el arte, lo salvó. Es El Zorro argentino, el comediante, maestro de esgrima. El Detective de Señoras, aquella serie que supo compartir con César Pierri, aquel actor que murió por una pistola que le disparó cuando había una serie".

"Fernando Lupiz dijo que la pintura estuvo ahí para ayudar a curarlo del cáncer. Habló de su batalla contra la enfermedad. ‘Con la pintura descubrí un nuevo mundo. Ha estado ahí para ayudarme a recuperar del cáncer'", remarcaron los conductores del magazine antes de dar paso al testimonio del actor. "Un día noté que en una ingle tenía algo que no había notado antes. El médico me habló de las posibilidades, infección, inflamación o cáncer. Fue cáncer. Al principio el susto fue inmenso, la palabra cáncer asusta. Recuerdo haber vuelto a mi casa pensando sólo en una cosa ‘me voy a morir'", contó Lupiz en una entrevista.

"Decidí enfrentar el diagnóstico y el tratamiento solo. Quise enfocar toda mi energía. Me propuse ser paciente. Esperar el resultado de la biopsia y dar batalla. Afortunadamente se trataba de una enfermedad glandular grado uno, es el grado más suave. Me indicaron ocho sesiones de quimioterapia", sumó el actor que hasta hace pocas semanas era uno de los actores de Cyrano, la obra que montó Willy Landi en la sala Martín Coronado de Teatro San Martin con protagónico de Gabriel "El Puma" Goity. "Él era muy amigo de El Zorro, quien ya perdió la vida. Nos alegramos que Fernando Lupiz esté recuperado, pasó una quimioterapia y la pintura fue catártica", cerraron los conductores.

Prohibido: ANMAT consideró ILEGAL la venta de un supuesto medicamento "anticancerígeno"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un suplemento anticancerígeno. Por Disposición 8770/2024, publicada este martes 1° de octubre en el Boletín Oficial, lanzó un alerta en Argentina sobre un producto que se describe como "100% natural, antibacteriano, antimicótico y antiparasitario" y que "ayuda en problemas de articulaciones, parásitos, diabetes, cáncer e hipertensión" y que no cumple con las normas establecidas.

Todo comenzó cuando el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires preguntó al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre este producto que fue elaborado por un laboratorio en Perú. Al investigar, se descubrió que no estaba registrado, no tenía constancia de su ingreso legal al país y que tampoco cumplía con los requisitos necesarios para garantizar que sea seguro para el consumo.

Se trata del medicamento "Graviola” de la marca Prodenza Life, que se publicita como anticancerígeno y no cumple con las regulaciones de salud y seguridad alimentaria de Argentina, lo que lo convirtió en un producto ilegal. Además, se promocionó en plataformas de venta online y también se prohibió su comercialización en sitios web. En tanto, la ANMAT dispuso que "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio".

De acuerdo a lo que detalla el ANMAT en el Boletín Oficial, esta medida se tomó para proteger la salud de los consumidores, ya que sin los controles adecuados no se puede garantizar que el producto sea seguro ni eficaz. Sumado a eso, la entidad subrayó la importancia de asegurarse de que los productos de este tipo estén debidamente registrados y controlados antes de ser ofrecidos al público.