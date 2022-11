Histórica panelista de Bendita TV dijo lo que nadie se anima a contar de La China Suárez

El panel de Bendita TV no tuvo reparos en fulminar a Eugenia "La China" Suárez con picantísimas críticas a su carrera como actriz y figura pública.

En Bendita TV (El Nueve) la panelista Edith Hermida le declaró la guerra a Eugenia "La China" Suárez -quien lleva un sostenido perfil bajo y meses sin protagonizar ningún escándalo mediático- y lanzó una serie de fuertes críticas a su falta de atributos como actriz. "Es mala onda, no tiene empatía con la gente", sentenció la histórica figura que acompaña a Beto Casella.

Las fuertes declaraciones surgieron del debate sobre el viaje de "La China" a Qatar, donde se jugará el Mundial de fútbol, y su dudoso conocimiento sobre el fútbol. Indignada por la suerte de la mediática, Edith pidió la palabra a los gritos para fulminarla: "Para mi, lo mejor que tiene 'La China' Suárez es que es linda. ¡El resto lo hace todo mal! Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente. Hay gente que se levanta a la mañana temprano.... pero las marcas, a las marcas les parece que está bueno mostrarse con ella y le pautan y le pautan".

"Evidentemente a las marcas les gusta algo de 'La China' Suárez que es una chica que no tiene empatía con la gente que se levanta temprano", agregó, antes de hacer una picante imitación del tono vocal de la actriz, aunque llevándolo al ridículo y agudizándolo: "Hayyy, mo más parecido a levantarse temprano es la muerte".

Para la estocada final Hermida reforzó que el único atributo de la ex de Benjamín Vicuña es "que es linda" y soltó una vibrante chicana de resentimiento: "a mi no me tocó esa belleza. Y a las marcas que pautan con ella les interesa eso, una chica hueca, linda pero que no tiene onda. Igual no le envidio la belleza, eh. Yo soy lo que soy y estoy amigada con mi imagen. Con lo que Dios me dio logré bastante y estoy amigada con mi cuerpo y con mis rollitos. Ahora si me decís qué le ven a 'La China' Suárez...tengo que decir que no es buena actriz, que no canta tan bien, que es una del montón. ¡No tiene nada, nada, nada! Nada que me genere algo interesante".