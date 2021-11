Histórica actriz argentina tuvo un romance "muy fogoso" con Silvio Soldán

Adriana Aguirre habló sobre los rumores que la vincularon con Maradona y reveló que tuvo un romance con Silvio Soldán, en diálogo con Carmen Barbieri.

Adriana Aguirre fue a Mañanísima junto con su expareja Ricardo García y conversó con Carmen Barbieri sobre varias intimidades de su vida: el duelo por la muerte de su madre, el duelo por la separación con Ricardo y las experiencias románticas que tuvo a lo largo de su juventud. Aunque no a todas las hizo públicas, como la de Diego Maradona, confesó que tuvo algo con Silvio Soldán.

“Yo vengo de tres duelos muy importantes. El primero la muerte de mi mamá, que murió a los 96 años. Cuanto más tiempo tenés a tu mamá más la querés retener. Fue antes de la pandemia, yo seguí trabajando y no pude elaborar el duelo”, relató Aguirre y procedió a contar sobre el día en que se separó de García después de que él le confesara que se había enamorado de otra mujer.

“El duelo sigue con el de Ricardo, que de pronto un día, se enamora de otra mujer y se va a vivir con ella y me deja llorando en la puerta de mi casa. Es la primera vez que me pidió disculpas. Abrió el asensor y me dijo: ‘Disculpame, pero me voy’. Y fue una cosa, un duelo que no lo pude superar”, sentenció. Después, ella sufrió un accidente que le cambió la vida: una caída que la dejó sin la posibilidad de volver a bailar.

Desde entonces, Adriana y Ricardo tienen una relación de compañerismo tan grande que conviven juntos sin siquiera ser pareja. De acuerdo con su explicación, es porque se tienen un cariño tan grande que sienten que tienen que estar juntos, a pesar de que no haya ninguna pasión de por medio, como si fuesen "primos o hermanos", según las palabras que usaron.

A pesar de que se dieron a conocer algunos amores de Adriana en su juventud, como el de Maradona, que hasta el día de hoy ella prefiere no declarar públicamente. Sin embargo, sí confirmó uno que muy pocos sabían: el romance que tuvo con Silvio Soldán. “Yo he vivido el gran amor, tuve esa suerte, ese beneficio. Se sufre por amor. Y he vivido grandes amores muy cortos con otras personas. Por ejemplo, para decir un nombre: Silvio Soldán. Duró muy poco, unos días. Tuve un romance muy fogoso con Silvio Soldán. Fue después de La Suller”, aclaró, en referencia a Silvia Suller.

Resulta que, cuando algunas personas se enteraron de esto, surgió el rumor de que ella había sido “la tercera en discordia” entre Silvia y Soldán. “Él ya estaba separado. Ella lo sabe, le mando un beso enorme y jamás hablaría una palabra mal de ella. La quiero profundamente, pero en ese momento él no estaba con Silvia”, aclaró.

¿Qué pasó entre Adriana Aguirre y Maradona?

Cuando Barbieri y Pampito le preguntaron si era cierto que tuvo un amor con Maradona, ella esquivó todas las preguntas y dijo que no quería hablar al respecto sobre una persona que ya no está viva, aunque tampoco lo negó.

“El amor empieza por un flechazo y por admiración, en mi caso. Yo lo admiraba porque ustedes saben que yo he jugado fútbol femenino, estaba fichada en Sportivo Barracas como jugadora amateur. Yo amo el fútbol y con Diego hablábamos de fútbol”, contó. “Él no vive ahora. Si él viviera, lo reconocería, no tengo ninguna duda. ¿Por qué tengo que hablar de una persona que está muerta? Él no puede defenderse y decir si es cierto o no, si la pasó genial o si fue un touch and go”.