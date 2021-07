Hernán "El Loco" Montenegro y su relación con Chano: "Es una buena persona"

El exbasquetbolista comartió la relación a distancia que entabló con el Chano Moreno Charpentier antes de su internación y se refirió a su adicción a las drogas.

El exbasquetbolista Hernán "El Loco" Montenegro dialogó este miércoles con Eduardo Feinmann sobre la relación que entabló con el músico Santiago Chano Moreno Charpentier hace algunos meses y manifestó su preocupación en torno a la salud del exlíder de Tan Biónica. A la vez, se sinceró sobre su problema con las adicciones.

Al aire de El Noticiero con Eduardo Feinmann, Montenegro reveló que, si bien no conoció en persona al exlíder de Tan Biónica, mantuvo el contacto con el artista hasta el momento de su internación. "No tuve el placer de conocerlo a Chano. Vi una nota de él en la televisión, más allá de que sea amante de su música, que venía denunciando en sus letras sus pesares, sus vacíos", relató.

"En diciembre me comuniqué con él y tuve una buena recepción porque para un adicto no hay nada mejor que otro adicto para ayudarnos y salir adelante. En febrero iba a venir a casa para charlar porque quería ver cómo estaba", continuó al tiempo que observó que el duro momento que está atravesando Chano en este momento "es una situación difícil de entender para quien no vive con un adicto".

"Hace días que estoy pendiente del tema porque sé que es una buena persona. Lo importante es esa mamá", afirmó. En este sentido, el exdeportista reflexionó sobre su experiencia como adicto que tiene semejanzas con el difícil momento del cantante. "Un adicto es una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta piensa en consumir", señaló.

A continuación, el carismático exparticipante de Masterchef compartió: "Un adicto vive esa vida de tapar un vacío y con la droga encontrar una salida. Tratamos de matar al demonio en algún punto, las cosas que se nos mueven por dentro, una cantidad de dolores. Un adicto se desvincula". "Lo único que haceos es pasar el día", lamentó.

Hacia el final de la entrevista, observó: "Estamos hablando de Chano porque es conocido, pero esto le pasa a millones de personas y hay que hablarlo". "Cuando vos estás tóxico volvés tóxica a tu familia, a tu alrededor. Chanito la viene peleando hace más de 20 años", dijo con pesar el bahiense.

Por último, propuso: "Es necesario no estigmatizar". "Agradezco poder hablarlo desde otro lugar. Adictos somos todos, cada uno sabe. Los adictos somos adictos para toda la vida, sufro la enfermedad y la asumo como tal y de ahí no me puedo mover". "Yo estoy limpio de mi consumo de cocaína pero eso no quieta que dentro de 10 minutos no pueda recaer. Es una lucha de todos los días", completó.