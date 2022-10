Hay video: éste es el participante que metió un celular en GH y sería expulsado

Este participante sería eliminado en las próximas horas. No está permitido tener teléfonos celulares dentro de la casa de Gran Hermano.

Gran Hermano recién comenzó y ya sucedieron diferentes situaciones polémicas. Por ejemplo, en las últimas horas se comenzó a especular con que uno de los participantes ingresó un teléfono celular a la casa. De hecho, ya hay un video que demuestra quién de ellos es y por esta razón podría ser eliminado próximamente.

En la cocina de la casa, Alfa y Maximiliano se encontraban charlando sin saber qué hora era exactamente, puesto que no hay relojes y no tienen idea en qué momento del día se encuentran. En ese momento, una persona (que no aparece en el plano) parece mostrar un celular con la hora exacta y el cordobés exclamó: "No, boludo, ¿por qué te dejaron pasar el celular? A mí me dejaron en el casillero una remera a estrenar".

De este modo, teniendo en cuenta las palabras de Maximiliano, el participante que ingresó un celular a la casa de Gran Hermano es hombre. Aún no se reveló el nombre del mismo, aunque trascendió que podría ser eliminado tras el análisis del video por parte de quienes regulan el desarrollo del reality.

De Brito filtró un video íntimo de Holder: "Contra la mesada"

Ángel de Brito avivó la polémica sobre Tomás Holder. En su programa de televisión, el periodista viralizó un fragmento de un video íntimo del participante de Gran Hermano 2022 y rápidamente las redes comenzaron a hablar del tema.

"Éste es el que apareció primero. Ya está filtrado en Twitter, tenemos un pedacito para ver lo que se puede, porque es muy explícito. En ese mismo baño, él se empieza a sacar la ropita como ven en la foto y empieza una acción contra la mesada", narró Ángel de Brito.

Acto seguido, Nazarena no pudo aguantar la risa ante lo que estaba viendo y escuchando. En ese mismo momento, De Brito le preguntó filoso: "¿De qué te reís, Naza? ¿No te mandan a vos?". Vélez optó por preguntar, tras la duda de De Brito, si este material filtrado de Tomas Holder se trata de una escena filmada para OnlyFans. Sin dubitar, el conductor de LAM sentenció: "A mí me lo mandó un excompañero de Canal Trece".