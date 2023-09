Gustavo Conti sorprendió al revelar las señales que recibió de Silvina Luna: "Apareció"

El exconcursante de Gran Hermano habló sobre su vínculo con su excompañera en el reality. Gustavo Conti contó las señales que recibe por parte de Silvina Luna.

Silvina Luna fue una de las concursantes de Gran Hermano que más relevancia mediática y éxito tuvo después de salir de la casa de Telefe. Luna compartió el reality show con otras personas que siguien en el medio, como Gustavo Conti y Ximena Capristo. La pareja mantuvo su relación de amistad con Luna hasta sus últimos días y el actor reveló las señales que ha recibido desde que su amiga ya no está en este plano.

Conti estuvo como invitado en el programa de Verónica Lozano en Telefe y allí evidenció su angustia y bronca por lo ocurrido con Silvina. La mujer de 43 años perdió su vida después de años de luchar contra los problemas de salud que surgieron en su organismo después de haberse intervenido quirúrjicamente con Aníbal Lotocki.

El esposo de Ximena Capristo aseguró que recibió señales por parte de Luna en los últimos días. "Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó", relató Conti ante la mirada de sorpresa de Lozano.

"Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo. Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía... Aparte raro con el contexto como fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, concluyó Conti, conmovido por lo vivido.

El último deseo de Silvina Luna

Fernando Burlando dio a conocer el proyecto que Luna tenía en mente antes de partir, para generar más consciencia sobre el peligro de Aníbal Lotocki como médico. "Silvina me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla", relató quien fue el letrado de Silvina y ahora representa a su familia. Y cerró: "Ezequiel, su hermano, también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos".