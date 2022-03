Guillermo Pardini reveló el drama por el que pasó: "Terapia intensiva"

Guillermo Pardini detalló en El Trece el calvario que debió superar en su vida y se refirió a la denuncia de violencia de género por parte de su expareja.

Después de que salieran a la luz algunos detalles de los motivos por los que Guillermo Pardini estuvo alejado de la televisión durante dos años, el periodista salió al cruce de los trascendidos y asistió al estudio de El Trece para defenderse en Socios del espectáculo.

En el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el ex Duro de Domar (El Nueve) fue contundente. No solamente, se expresó acerca de su ostracismo mediático sino que también lo hizo sobre el motivo principal que desembocó en esa situación: la denuncia por violencia de género por parte de su expareja Verónica Magdalena.

El drama que reveló Guillermo Pardini: "Bajé diez kilos en dos semanas"

Entrevistado en vivo por Socios, el comunicador comenzó: "Hacía dos años y medio que no pisaba un estudio de televisión. 35 años trabajé en los medios...". Además, remarcó que tuvo que manejar un Cabify porque estuvo "buscando opciones para sobrevivir" y encima lo "agarró la pandemia".

En la misma línea, el ex Indomables (El Nueve) remarcó que "no tenía muchas opciones en su momento" y que por eso comenzó "a manejar un auto". "Ahora volví después de estar sobreseído y estoy de vuelta dando esta nota porque sí, claro, estoy buscando trabajo y quiero volver a los medios", reconoció el entrevistado.

Guillermo Pardini habló sobre la denuncia por violencia de género

Con respecto al fuerte reclamo por parte de su exnovia Verónica Magdalena, el expanelista admitió que "había una acusación que es muy grave y está bien considerada como grave". A pura sinceridad, aclaró que "es un tema complicado el de la violencia de género, que no tiene que ser tratado a la ligera". "Cuando se plantea esa situación, dejé mis tres trabajos: en la TV, en Radio Continental (AM 590) y en un instituto en donde daba clases. Tuve que dejar todo", recordó.

"¿Por qué tu decisión si te considerabas inocente?", le preguntó Mariana Brey. Y el periodista de 55 años respondió que fue "una decisión consensuada con los abogados" porque "hay una acusación y hay un fallo que me declara culpable". "Además, yo elegí no hacerlo mediático", agregó.

Más allá de que se defendió, Pardini expresó: "Esto no es un circo, está muriendo gente por estas causas. Yo no quise hacer un show de mi caso. Pensaba 'esto no puede terminar en el Bailando'". Con relación a lo ocurrido, el comunicador opinó: "Ese juicio fue una farsa. Me procesaron y estaba en las instancias judiciales, no sé bien los términos porque esto fue una situación muy traumática para mí...".

Guillermo Pardini explotó en El Trece y se defendió de las acusaciones por violencia de género.

"Tuve problemas de salud. Una noche entré a la guardia con 40 grados de fiebre, me desvanecí y me desperté a la mañana siguiente en terapia intensiva, entubado. Bajé diez kilos en dos semanas, tuve dos internaciones durante todo el proceso judicial", señaló en torno a cómo lo afectó el escándalo.

Pardini aportó los detalles del vínculo lejano con Magdalena: "Yo antes del juicio intenté hablar y ella no tenía ni idea de que me habían pedido plata sus abogados. Traté de que se constatara eso". Y hasta insinuó que todo formó parte de un engaño porque "en la carátula del juicio figura al pie las causas que uno tiene. Un año antes, la chica tenía una causa exactamente igual pero con otra persona...".

"¿Te pidieron plata a cambio de levantar la denuncia? ¿Una extorsión?", le preguntó Rodrigo Lussich. Entonces, el entrevistado fue determinante con su contestación: "Llamalo como quieras, una sugerencia...". Y recordó que "hay un video del abogado de la demandante de cómo armar una causa de violencia de género".

"Casi te digo que no estoy tan enojado con los abogados de ella como con la Justicia", se descargó Pardini. Por último, señaló que "es el juez el que tiene que mirar las pruebas, y no prejuzgar y dictaminar". Y sentenció: "Las pruebas que llevé fueron contundentes. Estoy quemado y no quiero saber más nada con la Justicia".