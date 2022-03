Cinthia Fernández explotó a los gritos contra Gabriel Schultz: "No me conchetees"

Cinthia Fernández se enojó con Gabriel Schultz, mientras discutían sobre la importancia de las políticas sociales.

Cinthia Fernández discutió fuertemente con Gabriel Shultz en Momento D (El Trece), durante una conversación sobre las personas que cobran planes sociales y los cortes de calles que se producen por las marchas encabezadas por las diferentes agrupaciones sociales. Mientras Cinthia argumentaba que no todas las personas que cobran planes trabajan, Schultz la frenó en seco y le señaló que no tiene idea de la situación económica de miles de personas porque nunca sale de Palermo.

Este comentario hizo explotar a la panelista y comenzó una discusión a los gritos en medio del programa. Todo comenzó cuando Cinthia interrogó a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero que estaba como invitado en el programa, sobre las marchas como modo de protesta. “No hay otra manera de protesta porque la gente tiene carencias y necesita protestar para conseguir algo. ¿Cómo querés que haga la gente si les pagan dos mangos?”, explicó el abogado “Rulo” Schijman. “Para cobrar planes”, lo interrumpió Cinthia, a lo que él le respondió: “Vos estás hablando de planes, ellos quieren un reclamo”.

Ante el ataque de Cinthia, Belliboni le contestó invitándola a ver las actividades de acción social que realiza el Polo Obrero, “desde hacer la comida para 11 millones de personas, que comen en comedores populares, hasta barrer la calle y hacer actividades de producción”. “Discúlpeme, yo no lo veo”, soltó ella, y Schutz le respondió: “No, Cinthia. Vos no lo ves porque no salís de Palermo”.

“No, no me conchetees. No me quieras poner en un lugar en el que no, nene, porque a todos nos cuesta llegar a todo. ¿Tenemos una posición económica distinta? ¿Somos privilegiados? Sí, pero no me conchetees, no vayas a la fácil”, le respondió Fernández a los gritos. “¿Todos los que cobran planes laburan, en serio me decís?”, insistió.

“¿Vos salís a la calle? A mí no me bolasees, porque vos también andas en un autito divino eh, no me conchetees porque no me cabe esa. Te apuesto que todos los que cobran planes no laburan Schultz. Dejame de joder. Mientras, todos nosotros estamos tratando de llegar a nuestro laburo y mucha gente pierde el presentismo”, cerró Fernández. “Rulo” cerró la discusión opinando que “es imposible generalizar en este tema porque hay planes del Gobierno de todo tipo”. “Si el Gobierno no existiese ayudando, no salimos más. Esa gente, ¿cómo hace para insertarse en el mercado? Cinthia, tenés razón. Pero en la marcha de ayer, que justo hablamos con Eduardo, decían que no cobraban”, finalizó.

