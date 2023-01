Guillermo Francella sufrió un ataque en la calle e intervino la policía: el video

El actor vivió un momento de tensión a la salida del teatro Gran Rex, donde lleva adelante la obra Casados con Hijos. Guillermo Francella se vio amenazado por una mujer en plena vía pública.

Guillermo Francella vivió un incómodo momento al ser acosado por una mujer en la puerta del teatro Gran Rex, donde se dan las funciones de Casados con Hijos. Se viralizó un video en Twitter en el que se puede ver a una mujer gritándole al actor e intentando acercarse a él contra la fuerza de los oficiales.

La mujer estaba en medio de un ataque de nervios, ya que gritaba de manera desmesurada en medio en su convicción por acercarse al actor, quien se encontraba dentro de un auto. En un segundo video se puede ver cómo la joven captada por la policía grita palabras ininteligibles entre la gente.

Los videos fueron compartidos en la cuenta de Twitter de LAM y ese posteo recibió un sinfín de respuestas cargadas de sarcasmo sobre la situación vivida. "Debe ser una clienta de la zapatería de Pepe Argento", "Es la nena de María Elena Fuseneco", "Se enteró que Maria Elena no quiso estar y quiso hacer el casting" y "La mandó Maria Elena", fueron algunos de los comentarios que hicieron algunos usuarios.

Las reflexiones de Francella sobre la obra de Casados con Hijos

"Pepe está igual, igual: enojado, contra todo. Enojado con su zapatería, con el trabajo que realiza, con el dinero, con que los hijos no mueven el culo hace una década en su casa, que no le aportan, que no lo ayudan, que le bolsillean la billetera. La vida de Luisana, de Paola, es distinta: le gusta ser influencer", comenzó su descargo el intérprete de "Pepe" Argento días antes del estreno de la obra teatral éxito. Y sumó: "No tenemos a Fatiga, pero Fatiga está. La gente ya cuando ingresa al Gran Rex ve el decorado, que es nuestro living emblemático, nuestra escalera, con nuestra cocina, con nuestro patio, con nuestro árbol. Se va a generar algo muy lindo en la gente", en diálogo con Infobae.

Francella es el director de la obra de teatro y aseguró sentirse muy cómodo en ese rol: "Me costó mucho amalgamar todo. Encontrarnos fue un tema: cuando todos podían para Luisana eran las tres de la mañana en Vancouver. Contratamos a una actriz para que nos ayude a hacer la puesta, los movimientos, simplemente, pero siempre visualizaba a Lu en un Zoom, con un coach para ayudarla. De a poquito fue armándose. Está buenísimo".