Guillermina Valdés se fue de boca y confirmó un secreto a voces sobre Tinelli: "Sí"

Guillermina Valdés habló de más y confirmó lo que todos sospechaban sobre Marcelo Tinelli. Qué dijo la expareja del conductor de ShowMatch.

Guillermina Valdés es la expareja de Marcelo Tinelli desde hace varios meses. Sin embargo, su ruptura con el conductor de ShowMatch sigue dejando tela para cortar y, en este caso, fue la propia protagonista quien se encargó de expresar un secreto a voces que vincula al oriundo de Bolívar.

En esta ocasión, y entrevistada por Socios del Espectáculo, Guillermina Valdés fue consultada sobre la posible presencia de Coki Ramírez en el Bailando 2023. Cabe destacar que la cordobesa fue vinculada sentimentalmente con Tinelli hace muchos años, aunque esto no es motivo de enojo para la empresaria. "¿Te molesta Coki Ramírez en el Bailando?”, le preguntaron, a lo que "Guille" contestó: "¡Ay no, por favor! Si estoy separada hace 13 meses”.

Sobre un posible regreso con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés reconoció: "Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?”. A su vez, y al ser consultada sobre su relación actual con el "Cabezón", la protagonista dejó en claro que se llevan de maravillas. "Si, muy bien”, respondió.

Insólito: sacaron a Alfa de Polémica en el bar y se comparó con Marcelo Tinelli

Walter "Alfa" Santiago se ausentó de la emisión del pasado viernes de Polémica en el bar (América TV) y volvió a protagonizar una polémica al compararse con Marcelo Tinelli -gerente artístico de América- en sus redes sociales. "No existe", aseguró el controversial ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, donde también hizo un insólito pedido a sus seguidores.

Polémica en el bar regresó a la pantalla chica hace solo una semana y la controversia no tardó en hacerse presente en el histórico ciclo que ahora conduce Marcela Tinayre. Así como se barajó la posibilidad de que Eliana Guercio dejara el programa por no sentirse cómoda, también se viralizó que los integrantes del programa no se bancarían el estilo de Alfa, que ya generó mucha polémica durante su paso por Gran Hermano.

El propio Alfa sorprendió a todos al no formar parte de la emisión del viernes de Polémica en el bar y no dudó en apuntar contra el ciclo de América TV y compararse con Marcelo Tinelli, que llegó a la señal como gerente artístico. "Polémica en el bar sin Alfa es como Showmatch sin Tinelli, no existe", lanzó de forma inesperada el vendedor de autos en sus historias de Instagram.