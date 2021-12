Guillermina Valdés habló de su separación de Marcelo Tinelli: "Me hizo bien"

Guillermina Valdés confirmó que se separó de Marcelo Tinelli en plena pandemia y brindó detalles en El Trece. "Me hizo bien", admitió.

En medio de los rumores de un nuevo alejamiento entre ambos, Guillermina Valdés confirmó que se separó de Marcelo Tinelli en plena pandemia de coronavirus. La jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) visitó el estudio de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y se sinceró ante Ángel de Brito y el resto del panel del mencionado programa de televisión.

La actriz y modelo de 44 años reconoció que estuvo distanciada de "El Cabezón". Además, ante las reiteradas consultas, aportó detalles al respecto mientras la escuchaban en el estudio el conductor y sus panelistas Maite Peñoñori, Cinthia Fernández, Mariana Brey, Pía Shaw, Andrea Taboada y Yanina Latorre.

La actriz y modelo de 44 años reconoció que estuvo distanciada de "El Cabezón"

Luego de varios minutos de conversación en vivo, De Brito le preguntó directamente: "¿Cómo la pasaste en la pandemia?", a lo que ella respondió de inmediato: "La pasé muy bien porque trabajé mucho, fue un espacio que me hizo bien". Y profundizó: "Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de ´Marce´ y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados. He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora".

Además, reconoció que la cuarentena y la tristeza por el coronavirus le sirvió para reflexionar sobre todos los temas y hasta le hizo modificar algo de su personalidad: "Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona, entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos".

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, ¿separados otra vez?

Más allá de que estuvieron alejados durante el confinamiento por el COVID-19 como ella misma admitió en LAM, los trascendidos indican que en la actualidad están alejados otra vez, aunque ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto. Todo comezó cuando, en plena emisión de ShowMatch, él le pidió a ella que desfilara y, ante la negativa de la modelo, el conductor insistió y generó incomodidad en su pareja, que al final no dio el brazo a torcer y no le dio el gusto de mostrar su look ante las cámaras.

Guillermina Valdés se refirió a su separación de Marcelo Tinelli.

Si bien el empresario suele publicar algunas fotos e historias con ella en su cuenta oficial de Instagram (@marcelotinelli), ella no suele ser tan condescendiente en las redes sociales y postea imágenes sola últimamente, lo que también acrecentó los rumores de otro distanciamiento entre los dos protagonistas.