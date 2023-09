Guillermina Valdés confirmó su historia con Santi Maratea y lo dejó en ridículo: "Nada más"

Guillermina Valdés confirmó un secreto a voces sobre Santi Maratea. Qué dijo la expareja de Marcelo Tinelli sobre su vínculo con el influencer.

Guillermina Valdés es una de las personas más destacadas de la farándula argentina. No sólo por su historia de amor con el conductor Marcelo Tinelli, con quien estuvo varios años y tuvo a su hijo Lorenzo, sino también por los rumores que la vincularon fuerte con Santi Maratea. Y, en efecto, ella confirmó la historia y dejó en ridículo al influencer, dando las razones por las cuales el affaire no prosperó.

En diálogo con el Pollo Álvarez en su nuevo canal digital de Infobae, Guillermina Valdés se enfrentó a una pregunta incisiva por parte del conductor. “¿Te molestó cuando se habló de lo tuyo con Santi Maratea?”, consultó Joaquín, a lo que la expareja de Marcelo Tinelli respondió sin titubear: "No, nos vimos un par de veces el año pasado, fue en octubre, noviembre y diciembre, pero no fuimos pareja”.

“Una vez salimos a tomar algo, porque tenemos buen vínculo, y justo era el día de los enamorados pero ya no estábamos. Habíamos estado un par de veces nada más. Tuvimos un par de encuentros”, reconoció Guillermina Valdés, quien explicó las razones por las que el romance no prosperó. "Tenemos intereses diferentes y no somos ni fuimos pareja”, sostuvo la actriz de 46 años sobre su historia con el influencer (31).

Guillermina Valdés se fue de boca y confirmó un secreto a voces sobre Tinelli

Guillermina Valdés es la expareja de Marcelo Tinelli desde hace varios meses. Sin embargo, su ruptura con el conductor de ShowMatch sigue dejando tela para cortar y, en este caso, fue la propia protagonista quien se encargó de expresar un secreto a voces que vincula al oriundo de Bolívar.

En esta ocasión, y entrevistada por Socios del Espectáculo, Guillermina Valdés fue consultada sobre la posible presencia de Coki Ramírez en el Bailando 2023. Cabe destacar que la cordobesa fue vinculada sentimentalmente con Tinelli hace muchos años, aunque esto no es motivo de enojo para la empresaria. "¿Te molesta Coki Ramírez en el Bailando?”, le preguntaron, a lo que "Guille" contestó: "¡Ay no, por favor! Si estoy separada hace 13 meses”.

Sobre un posible regreso con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés fue muy directa y aseguró: "Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?”. A su vez, y al ser consultada sobre su relación actual con el "Cabezón", la protagonista dejó en claro que se llevan de maravillas. "Si, muy bien”, respondió.