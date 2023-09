Guido Záffora y una despedida inesperada: "Se fue"

El famoso periodista hizo una fuerte revelación que generó gran preocupación en América TV.

Luego de haber debutado en el Bailando 2023 y coronarse como uno de los participantes más profesionales del certamen, Guido Záffora sorprendió con un fuerte declaración. El famoso periodista hizo un fuerte descargo público y anunció una dolorosa despedida.

En medio del gran momento profesional que vive, Záffora atraviesa un complicado presente personal. Precisamente, el periodista y panelista de Intrusos contó que se separó luego de cuatro años de noviazgo y le cuesta mucho seguir adelante. "Me cuesta mucho hablarlo, estoy bien, fue un momento complicado, difícil”, empezó por revelar Guido en diálogo con Ángel de Brito.

En este marco, sumó: "Es difícil separarte de una persona que querés mucho, pero bueno, pasan otras cosas en el medio. Al principio fue muy dura la separación, la pasé muy mal”. Finalmente, detalló: "Nos separamos por la distancia y porque estamos en dos caminos distintos, los objetivos eran otros".

Por último, Guido Záffora reveló que no hubo ningún tercero en discordia y que el cariño continúa intacto. "Es una persona espectacular, es el más talentoso en lo que hace, es productor de teatro y se fue a vivir a España. Fue un vínculo hermoso, tengo los mejores recuerdos, amo a su familia y lo quiero mucho; desde que nos separamos no lo vi más", sentenció.

Chau Tinelli: Pampita se aleja del Bailando 2023

Marcelo Tinelli tuvo en gran regreso a la televisión. El primer programa del Bailando 2023 consiguió un rating récord para América TV y la audiencia no bajó considerablemente en las siguientes emisiones. Sin embargo, el conductor y la producción del ciclo tuvo que lidiar con varias sorpresas en las últimas horas.

Lo primero fue la inesperada propuesta que hizo el jurado y que Ángel de Brito, integrante del selecto grupo, adelantó en LAM, "El lunes hay doble eliminación", aseguró. Asimismo, anunció cómo cierra la primera ronda de esta temporada. "El lunes cierran las últimas parejas: baila la abue luzu, baila Anabel Sánchez que quedó pendiente y Lourdes Sánchez... y entran las 30 parejas más los coaches, son 90 personas..", adelantó el presentador.

De Brito también contó que se dará la primera ausencia en el jurado. Se trata de Carolina "Pampita" Ardohain, quien se tomará unos días de vacaciones. "Pampita se va de viaje, pero no puedo decir quién la reemplaza... Va a ser una sorpresa", anticipó el conductor de LAM. Además, reveló qué no será la primera ni la última ausencia de la modelo. "Son 4 viajes de aquí a diciembre: se va a Nueva York, México, Santa Fe... Me dijo: 'yo me voy de viaje'. Se va 6, días", precisó su colega.

En cuanto a su reemplazo, Ángel dio unas pistas, pero aclaró que la producción del Bailando tiene varias opciones en mente. "Me llevo bien con las dos figuras convocadas: una fue jurado y la otra debuta", afirmó.

Luego, él reconoció que prefiere que el lugar de Pampita sea ocupado por Carmen Barbieri,,pero sostuvo que "hay otras opciones". "A mí me gustaría tener sentada al lado Carmen Barbieri. Es la ideal para este momento”, remarcó el periodista.