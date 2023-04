Guido Záffora hizo una grave denuncia contra Robertito: "Fue cuando arranqué"

El panelista de Intrusos rememoró un tenso episodio que tuvo con el periodista Robertito Funes Ugarte en el pasado y dejó sin palabras a Florencia de la V.

El panelista de chimentos Guido Záffora lanzó una grave denuncia contra Robertito Funes Ugarte, figura mediática de larga trayectoria en la televisión. El integrante de Intrusos (América TV) rememoró un terrible episodio que vivió en sus primeros años como periodista y como Robertito casi arruina su carrera.

Luego de un informe de Intrusos en el que hicieron referencia al enfrentamiento de Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte, Guido Záffora tomó la palabra en el magazine de Flor de la V y contó su experiencia con el mediático: "Yo no tuve una buena experiencia laboral con Robertito, fue cuando yo arranqué. Robertito intentó echarme, le pidió a las autoridades de C5N que me echen, literal. Estaba arrancando, era un boludín. Ese verano él estaba en Punta del Este y yo hacía notas en Buenos Aires".

"Perdón, pero ser cronista no es ser un boludín. Tranquilo", lo interrumpió la panelista Karina Iavícoli marcando una diferencia con su compañero, antes de que prosiga con su relato. "Me refiero a que no tenía contactos, recién empezaba y hacía notas de calle al estilo Plaza Italia, Palermo, y me hicieron una nota en Clarín y el título era 'El clon de Robertito'. Imagínense a Robertito desde Punta del Este. Llamó a Paco Mármol y pidió que me echen. No me echaron porque salió otra persona a defenderme porque estaba laburando", siguió Záffora.

Por último, el cronista que integra el staff renovado de Intrusos lanzó una fulminante opinión: "Después quisieron hacer la reconciliación y empezó a tirarme palitos tras palitos, yo la verdad que no me lo banco nada. Que pidan que te echen cuando recién estás arrancando es un horror".

Qué fue lo que dijo Nancy Pazos sobre Robertito: "Me recagó"

Nancy Pazos le envió un mensaje a Karina Iavícoli, quien lo leyó al aire: "Nunca me llevé mal, al contrario, pero me recagó un laburo mal y quedé dolida". "Yo fui a buscar laburo, Nancy nunca me recomendó en la radio. Cuando me dieron ese horario, le comenté a ella que me lo habían ofrecido y se enojó", respondió el conductor a través de un mensaje de voz que le envió a Pablo Layus.

Para concluir el intenso cruce, Nancy Pazos volvió a enviarle un mensaje a Iavícoli en el que reconoció que no estaba nada contenta con el hecho de compartir programa con Funes Ugarte. "Obvio que no es lo más divertido del mundo en estos días compartir nada con él. Pero a mí se me pasa todo rápido, Robertito estuvo muy mal", cerró la periodista, que también le prometió a la panelista que le contaría detalles para que entendiera "la situación".