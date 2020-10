Guido Kaczka recibió una grave denuncia contra su programa, Bienvenidos a Bordo.

En la noche del 18 de junio de 2020, Fernando Berón logró sacar uno de los lingotes en el programa de Guido Kaczka. Sin embargo, a más de cuatro meses de su victoria en El Trece, este secretario General del Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata reclama que no le pagaron su premio. "Es una vergüenza que utilicen a gente humilde y trabajadora para hacer un programa y no le dan ni siquiera un premio consuelo a los que pierden”, enfatizó el dirigente gremial. En tanto, la producción de Bienvenidos a bordo aún no se ha pronunciado al respecto.

En diálogo con RealPolitik, Berón agregó: “Los que no ganan nada se van totalmente amargados, después de entusiasmarse, cuando los usan diez minutos con su participación que para el canal es una fortuna; además tenés que esperar hasta cuatro horas en el canal antes de participar. Ellos son multimillonarios y se aprovechan de los trabajadores, ya que tan sólo un 10 por ciento del total gana algo".

El fastidio de Fernando Berón, el taxista que silbó la marcha peronista en lo de Guido Kaczka

“Quedaron en comunicarse conmigo y no me dieron nada todavía; solamente los que ganan 20 mil pesos reciben el dinero en el momento. Es hasta seis meses el plazo de la entrega, lo que implica que si te ganaste una orden de compra la podés llegar a cambiar por un paquete de galletitas”, aseguró el taxista denunciante, quien aún no ha percibido ni un sólo centavo de aquel triunfo al aire de El Trece.

Cuáles son los premios que el programa de Guido Kaczka le debe al taxista Fernando Berón

¿Qué fue lo que ganó Berón en el programa de Guido Kaczka? Una orden de compra por 2 mil pesos en supermercados Día, un premio Philco y una estadía para cuatro personas en el emblemático hotel Solanas de Punta del Este. Por otra parte, el taxista también se llevó un "premio chico" por silvar la marcha peronista. ¿De qué consta este famoso incentivo del que todos los televidentes hablan pero ninguno conoce? Según el propio participante, es "otra orden de compras".

La desgarradora historia del abuelo que ganó un taxi en lo de Guido

Oscar Gaona fue el taxista que logró cautivar a los televidentes con su alegría. Es que hace pocos días, se ganó un auto 0KM en Bienvenidos a bordo, el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece. Sin embargo, horas más tarde brindó un testimonio desgarrador en el que reveló cómo era su vida hasta antes de esta semejante noticia.

"Laburaba en la línea 101 desde las 0.37 hasta las 10 de la mañana. Después subía al taxi y me iba trabajando para mi casa. Yo vivo en La Boca. Mi señora me tenía toda la comida preparada, el baño, me acostaba y me levantaba a las 16.30 y salía a laburar con el taxi de nuevo hasta la noche”. Por eso remarcó: "Ahora cambió todo, me tengo que acostumbrar a esta nueva vida”, aseguró en diálogo con Nosotros a la mañana.