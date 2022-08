Guido Kaczka se volvió loco con un participante de Los 8 Escalones: "Todo el día"

Guido Kaczka se mostró molesto con un participante de Los 8 Escalones y lo cruzó en plena transmisión de El Trece. El picante comentario que el conductor le hizo en el programa.

Guido Kaczka no le tuvo ni un poco de paciencia a un participante de Los 8 Escalones y se volvió loco en pleno programa. Durante la transmisión del pasado martes 16 de agosto por El Trece, el conductor frenó en seco a un hombre que no paraba de manifestar un tic y lo apuró con un tajante comentario.

Antes de continuar con el juego de preguntas y respuestas, el reconocido presentador advirtió que Alejandro tenía un objeto en la mano. "Tenés una gomita... ¿eso es una cábala o es para tu pelo?", le preguntó Guido. "No, es un tic que tengo y después tengo otro que es más molesto...", compartió el concursante.

Inmediatamente después, Alejandro sacó una birome de la camisa. "Uh, no me digas que estás con la birome todo el día". "Sí, estoy todo el día", señaló el hombre. En tanto, el conductor compartió un recuerdo: "Conocí a alguien que hacía eso. Es inconvivible los que están todo el día con la birome". "Por eso no la uso, traje la gomita porque sé que no molesta", señaló el participante, entre risas. Y agregó: "Trabajo solo, de forma independiente y cuando pienso estoy (NdeR: haciendo el gesto de apretar la birome)".

"Mejor... claro, porque para el otro es un sonido bajo y chiquito, pero tan molesto...", manifestó Guido Kaczka, que se impacientó cuando Alejandro sacó la birome y comenzó a apretarla una y otra vez...

Guido Kaczka se molestó con un participante de Los 8 Escalones.

Qué es un tic, el trastorno que padece un participante de Los 8 Escalones

Los tics son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que se hacen de forma repetitiva. Aquellas personas que sufren de este trastorno no pueden controlarlos voluntariamente. Afectan sobre todo a la cara, el cuello y los hombros. Si bien la causa de los mismos se desconoce, están relacionados al estrés y/o ansiedad.

Es ciego y emocionó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

Antes de comenzar con las habituales preguntas y respuestas, Guido presentó a un concursante ciego que se animó a formar parte del ciclo de entretenimiento. "Joaquín Villanueva tiene 22 años y es estudiante de la carrera de psicopedagogía. Le falta cursas una materia para recibirse", comentó.

El concursante tomó la palabra y contó en detalle todo lo que estudia: "Sí, estoy aprovechando el tiempo libre para hacer cursos porque mi sueño es poder entrar en un banco. Estudio psicopedagogía para ayudar a personas mayores y voy a hacer el curso extensivo para ser operador informático, que también me sirve para trabajar en un banco". Y agregó: "Otra alternativa es trabajar en hoteles y para eso estoy haciendo el curso de masajes. Voy a hacer el curso de recreación y el traductorado de portugués".

Tras escucharlo atentamente, el presentador de Los 8 Escalones reaccionó con sorpresa y le marcó: "Ah, no te alcanzan las 24 horas, Joaquín". "Sí, sí, alcanza, alcanza", respondió Joaquín, que se mostró entusiasmado. "¿Y qué materia te falta para recibirte?", indagó Kaczka. "Prevención y orientación psicopedagógica".