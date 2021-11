Guido Kaczka se cruzó con un famoso en vivo: "Payaso"

Guido Kaczka protagonizó una fuerte discusión con un actor famoso en Bienvenidos a bordo.

Guido Kaczka, conductor de Bienvenidos a bordo, muy a menudo protagoniza situaciones cómicas que terminan en situaciones conflictivas con sus participantes y demás miembros del equipo. El desafío consiste en que dos participantes tienen que cantar una canción y darse a sí mismos un puntaje, mientras los miembros del jurado también los califican. Si ambas partes coinciden en la numeración, los participantes se llevan dinero a sus casas.

Esta vez, el cruce fue con el actor Dan Breitman, mientras jugaban a un juego de cantar canciones. Una concursante cantó la canción Soltera, de Agapornis. Breitman no pudo disimular su reacción ante la joven, que le erró en varias notas, y tuvo que taparse la cara para no soltar una carcajada. “¿De qué se ríe, Breitman? No sabés qué hacer”, lo mandó al frente el conductor. “Hoy estoy especial”, contestó el actor.

“Hoy estás especialmente dudoso”, completó Guido. “Sí, hoy estoy especialmente dudoso y estoy pensando mucho lo que tengo que decir acá”, le respondió Dan. “Hay una teoría que dice que si vos estás comiendo un bife de chorizo y vos decís ‘qué rico que está el bife de chorizo’ ya no te está gustando. Entonces, si vos no sabés qué decir…”, le dijo Kaczka.

“Si yo no pienso y digo cualquier cosa no me invitan más y soy como un payaso que no tiene límites. Ahora no estoy tan pensando: un desastre cantó”, soltó Breitman mientras daba vuelta su cartel con un número 4, el puntaje que le dio a la participante. “¡Pará! No digas eso. Te pasó lo que dijiste que te iba a pasar, ¡es la profecía autocumplida”, exclamó Guido. “A mí me pareció un desastre, ¡¿está mal?!”, le respondió el actor a los gritos.

La lucha por el rating entre El Trece y Telefe

Con el estreno de MasterChef Celebrity 3, el reality show de cocina de Telefe conducido por Santiago del Moro y con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como miembros del jurado, arrasó con 20 puntos de rating. En cuanto al otro programa de Guido Kaczka, Los 8 Escalones del millón, de El Trece, logró tan solo 9 puntos.

Probablemente esto se deba a la presencia de celebridades con la que cuenta MasterChef. Este año, las estrellas que participan en el certamen son: María del Cerro, Charlotte Caniggia, "Juariu", Miguel Ángel "Tití" Fernández, Gastón Soffritti, Catherine Fulop, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Paula "Peque" Pareto, Marcela "Tigresa" Acuña, Denise Dumas, Micaela "Mica" Viciconte, José Luis Gioia, Héctor "Negro" Enrique, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton.