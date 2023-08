Guido Kaczka se cansó y contó la verdad de su conflicto con Suar y Codevilla: "Un poco más"

El conductor de televisión dio a conocer cómo es su vínculo con Adrián Suar y Pablo Codevilla, autoridades de El Trece. Guido Kaczka contó cuánto lucha por el formato de Los 8 Escalones.

Guido Kaczka habló sobre su rol en los ciclos de TV que lleva adelante en El Trece y reveló una interna que ha tenido con Adrián Suar y Pablo Codevilla, autoridades del canal. El conductor de televisión contó cómo transita este momento profesional.

El presentador comenzó su carrera antes de sus 10 años como actor en telenovelas de los años '90. A pesar de esa realidad, el tiempo pasó y en su juventud decidió dar un vuelco a su perfil público: comenzó a conducir programas de entretenimientos. El éxito de El Último Pasajero en Telefe le aseguró a Guido un lugar en la televisión que nadie después podría sacarle. Con los años, el ex esposo de Florencia Bertotti se pasó a El Trece y continuó con programas como A Todo o Nada, Bienvenidos a Bordo y Los 8 Escalones.

El conductor tiene una impronta particular a la hora de llevar adelante sus programas, basada en no aparecer demasiado ante las cámaras y en quedarse varios minutos en detalles que para otro presentador pasarían desapercibidos. "Los gerentes de programación odian si uno no quiere estar delante de cámaras todo el programa, si uno prefiere estar viendo un poquito desde afuera la pantalla", analizó María Laura Santillán en una entrevista a Kaczka para Infobae.

"Sí. Se la bancan bastante con 8 escalones. A Suar le gusta más y entiende toda esta idea. Pablo a veces me ha dicho “dale, un poco más, aparecé un poco más. Pero cuando las cosas funcionan uno las puede defender mejor", reveló por su parte el conductor de TV.

Guido Kaczka, sobre su familia ensamblada

El actor tuvo a su primer hijo, Romeo, en 2008 junto a su entonces esposa Florencia Bertotti. Años más tarde y después de separarse, Guido volvió a apostar al amor con Soledad Rodríguez y así fue padre de Benjamín, Helena y Eliseo. "Romeo, el más grande, piensa parecido a mí. Piensa mejor que yo, para ser justos. No porque se me cae la baba, pero piensa mejor que yo. Y es un tipo que se pone muy en el lugar del otro y que anda pensando en el bienestar de las familias. De 'las familias', porque además es mi hijo con Flor. Y él entonces se ocupa. Una persona fantástica", relató el conductor con admiración.

"Benja es muy sensible y en eso también me encuentro. Muy, muy sensible. Helena es más parecida a la mamá, a mi mujer, a Sole. Y el más chiquito es muy parecido. Tiene 2, es re yo cuando era chiquito", cerró Kaczka, que abrió su corazón y compartió algunas intimidades familiares.