Guido Kaczka rompió el silencio y reveló por qué se fue de Bienvenidos a bordo: "Uno de los dueños"

Guido Kaczka explicó por qué se fue de Bienvenidos a bordo, luego de que El Trece confirmara a Laurita Fernández como su conductora para el 2022.

Guido Kaczka habló tras la polémica sobre el reemplazo de Laurita Fernández en Bienvenidos a bordo y aclaró por qué motivo se fue del programa que conducía en El Trece. "Uno de los dueños de la productora que lo hace", aseguró uno de los conductores más importantes que tiene hoy en día El Trece. Cabe destacar que en los últimos días, se reveló que Kaczka está intentando convencer a Adrián Suar de sumar un nuevo reality de Kuarzo a la programación de la señal del Grupo Clarín.

Hace unos días, Laurita Fernández debutó como conductora de Bienvenidos a bordo, uno de los programas más exitosos de El Trece. El motivo del reemplazo de la bailarina a Guido Kaczka es que el conductor se tomó unas vacaciones y le dejó su lugar a Fernández entre el 17 de enero y el 8 de febrero. La noticia había sido anunciada por la propia Laurita, que se había mostrado muy contenta con la novedad. Pero debido a los buenas cifras de audiencia que el programa alcanzó con la bailarina, las autoridades de El Trece tomaron la decisión de confiar en ella y ratificarla como conductora para todo el 2022.

Mucho se habló sobre un posible enojo de Guido Kaczka por esta determinación, pero el conductor habló con PrimiciasYa y confirmó el motivo por el que se fue de Bienvenidos a bordo. "Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", explicó Kaczka.

Sobre la razón de este reemplazo que se volvió permanente, el conductor fue claro: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia". "Estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre", agregó Kaczka en su diálogo con PrimiciasYa. Para cerrar, el conductor remarcó que seguirá como director general del programa e insistió en que no hubo "enojos con el canal".

El rating de Bienvenidos a bordo con Laurita Fernández al frente

La decisión de El Trece de mantener a Laurita Fernández como conductora de Bienvenidos a bordo se definió tras ver los excelentes números de audiencia que el programa consiguió. Además de la aprobación de las redes sociales, donde fue tendencia en más de una ocasión, el ciclo de entretenimiento que se emite por las tardes de El Trece alcanzó picos de 5 puntos de rating. De esta forma, Laurita consiguió mejorar lo que venía haciendo Guido Kaczka en las primeras semanas de enero.