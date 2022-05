Guido Kaczka puso nervioso a un participante de Los 8 Escalones: "No te sale"

Guido Kackza puso incómodo a un participante de Los 8 Escalones y se vivió un momento muy tenso en el programa de El Trece. Qué fue lo que pasó.

Guido Kaczka protagonizó una situación sumamente incómoda en la pantalla de El Trece. En la edición del pasado miércoles 4 de mayo, el conductor puso nervioso a un participante de Los 8 Escalones y lo acorraló con varias preguntas. "No te sale", le comentó.

Antes de arrancar el juego, un concursante pidió iniciar la partida. Guido le dio el visto bueno, pero antes lo presentó: "Facundo es maestro heladero. Entiendo qué es ser heladero, pero ¿qué significa ser maestro heladero?". "Es el que prepara los gustos en la heladería", señaló el hombre.

"¿Es el que crea el helado? ¿Lo hacés vos con una máquina?", indagó el presentador. "En realidad nos fijamos con una receta y lo hacemos", respondió Facundo. "¿Y cómo se llama el lugar?", volvió a consultar el conductor. "Es... es ZN...", contestó, de manera pausada, el hombre. Fue entonces cuando Kaczka lo acorraló y la manifestó: "Los nervios, ¿no?".

Guido Kackza protagonizó un tenso momento en Los 8 Escalones.

Pese a que la situación era sumamente tensa e incómodo, Guido Kaczka optó por seguir preguntando: "¿Hace cuántos años que laburás ahí?". "Hace diez años", precisó el participante de Los 8 Escalones. "Y no te sale el nombre...", disparó el líder del programa televisivo, quien en ningún momento reparó en que el invitado al programa estaba tenso. Para colmo, en la pregunta que le hicieron, Facundo respondió mal y el presentador concluyó: "Los nervios no le vinieron bien".

Guido Kaczka se emocionó con una jubilada que ganó el millón de pesos en Los 8 Escalones

Durante la transmisión emitida el pasado viernes 29 de abril, una mujer llamada Juana logró quedarse con el tan ansiado premio. Y tras conseguirlo, expuso su alegría a puro grito: "¡Vamos, vamos, vamos!". "Ganaste un millón de pesos", le aclaró Guido. Mientras le caían los papelitos por encima, la concursante indicó: "No lo puedo creer".

"Juana es jubilada, tenía un emprendimiento de viandas... es de Villa Ballester y tuvo que dejar de trabajar porque su hijo Emmanuel tuvo un problema de salud. Tuvo que ser operado, ella contó que ahora está bien", relató el presentador, quien decidió acercarse a la participante para felicitarla y abrazarla. Y agregó: "En el medio de la enfermedad de su hijo, ella también estuvo internada y quiere ayudar a su hija, que quiere ampliar la casa que le quedó chica".

"¡Ay, Juana! ¿Qué me contás?", le preguntó Guido Kackza. "De tantas malas, una buena me tenía que pasar", le respondió la mujer. "Una buenísima, Juana. ¡Te lo ganaste vos!", le devolvió el conductor. Y confesó qué fue lo que la impulsó a poder ganar en Los 8 Escalones: "Me imaginé este momento hasta cuando me tiraban los papelitos. Ganesha me ayuda".