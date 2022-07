Guido Kaczka incomodó a un participante de Los 8 Escalones: "Besar en la boca"

Guido Kaczka le hizo una picante e incómoda pregunta a un participante de Los 8 Escalones del Millón. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka volvió a ser noticia en el mundo de la TV argentina. El reconocido conductor puso incómodo a un participante de Los 8 Escalones del Millón con una sorpresiva pregunta y el ambiente en El Trece se tornó bastante tenso.

En la edición del pasado lunes 4 de julio, Guido le concedió la palabra a Jorge, quien ya llevaba 2 millones de pesos ganados y que iba por uno más. "Están mi exesposa y su hija. Las conociste", le comentó el concursante, a lo que el presentador reaccionó: "Te dijo 'te amamos'. ¿Amor de qué? ¿Son exparejas o son pareja con casas separadas?".

"Es que a veces, en casas separadas, estamos más cómodos. Es complicado...", reconoció Jorge, que comenzó a sentirse un poco avergonzado por profundizar un poco en asuntos de la vida privada. Por su parte, Carmen Barbieri -jurado del programa- se metió en la conversación y acotó: "Yo tampoco lo entiendo, pero ella le dijo: 'Acordate que tenés que hacerlo, cumplí con tu palabra'".

El participante relató el motivo por el que decidió compartir el premio con su expareja: "Yo le dije que si el premio lo ganaba hoy, parte del premio se lo iba a regalar a ella. Me dijo 'cumplí con lo que prometés'". Carmen, filosa como siempre, le remarcó: "¿Por eso era? Pensé que que quería vivir de nuevo con vos. Le interesa más el dinero que el amor, no sé...". "No, porque yo se lo prometí por mi lado", le justificó Jorge. Y la capocómica le sugirió: "No hagas promesas que no puedas cumplir".

En medio de la charla, Guido Kaczka volvió a tomar la palabra y le preguntó al hombre: "Jorge, te pregunto si se puede, me dio curiosidad esto..., pero por ahí no lo querés hablar en televisión. ¿Desde que te fuiste, ¿se volvieron a besar?". "Sí", aseguró el concursante. "¿En la boca?", indagó el presentador. Con cierta timidez, Jorge precisó: "En la boca, en el cuello...".

La crisis familiar de Guido Kaczka

En una entrevista reciente con Diarioshow, Guido Kaczka habló de su rutina laboral y de todas las horas que le dedica a los medios: "Mucha gente suele decir que por el trabajo perdió cosas. A mí me gusta la responsabilidad, y estar ocupado, y también pasar tiempo con mi familia. Pero no soy de la creencia que con el trabajo perdés cosas".

"Creo que todo no se puede. En definitiva vivís un poco con todo. No es la cantidad, tiene más que ver con vivir la vida con mayor calidad. Puede parecer raro el concepto, pero si hacés lo que te gusta, lo disfrutás, hacelo todo lo que puedas, no te lo pierdas porque tu vida depende de que te sientas completo, y si tu trabajo te completa, no lo vas a poder evitar”, sumó.

Pero las declaraciones de Kaczka se estarían contradiciendo con la advertencia que le dejó Soledad Rodríguez, su esposa. Según informó La Pavada (diario Crónica) Rodríguez le habría dado el ultimátum para que la familia aproveche su nueva casa, en el barrio privado del club de Solanas (Golf). El medio agregó que una de las preocupaciones de la familia sería que Kaczka esté prendido al celular durante todo el período de descanso.