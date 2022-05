Guido Kaczka habló de su futuro en El Trece: vuelve o no a Telefe

Guido Kaczka decidió romper el silencio. El famoso condcutor de El Trece se refirió a la posibilidad de dejar el canal del Grupo Clarín para volver a Telefe. Qué dijo al respecto.

Guido Kaczka hizo un sorpresivo comentario al ser consultado sobre su futuro en El Trece. El conductor de Los 8 Escalones del Millón contó cómo se siente en el canal perteneciente al Grupo Clarín y se refirió a la posibilidad de trabajar nuevamente en Telefe, donde también tuvo una gran etapa.

En una entrevista que le concedió a Pablo Montagna para Radio Rivadavia (AM 630), que tuvo lugar el pasado sábado 28 de mayo, Guido habló acerca de cómo se encuentra en El Trece en su rol de conductor y también de productor de programas como Los 8 Escalones y Bienvenidos a Bordo.

Consciente de que el presentador cosecha buenos números en el rating, el periodista le consultó sobre la posibilidad de que el canal de las tres pelotitas lo vuelva a seducir para hacer un traspaso: "No es descabellado que Telefe quiera pensar en vos cuando le hacés sombra en algunos segmentos".

"Pero en los canales se convive más respetuosamente de lo que la gente se puede imaginar. Hay mucho mito o tal vez puede pasar... hay algunas veces que hubo algunas cosas, pero en general es bastante respetuoso el ambiente", aclaró Kaczka, que trató de mostrarse cauteloso a la hora de declarar.

Guido Kaczka, conductor de "Bienvenidos a Bordo", por El Trece.

"Sos productor y a veces hablás con los productores de Kuarzo", le resaltó Montagna, que se mostró curioso con la idea de que el conductor vuelva a Telefe en el futuro. Sin embargo, Guido Kaczka respondió: "Sí, a veces los veo o los cruzo. Pero estoy muy bien, estoy muy bien. A veces no hace falta que yo te lo aclare porque vos lo ves, Pablo".

"Lo sé y lo vivo a diario", le devolvió el presentador especializado en espectáculos y farándula. "¿Vos qué me dirías? Que me quede en El Trece", le retrucó el conductor y productor, entre risas. "Sí, quedate en El Trece", le indicó Pablo, entre risas. De todas maneras, explicó por qué le gustaría volvera verlo en el canal de las tres pelotitas: "Pero también, a mí la adrenalina y los pases me encantan. Quedate en El Trece, pero me encantaría escribir en La Nación, 'Guido Kaczka deja El Trece y vuelve a Telefe'. Es un titulón...". Con mucha gracia, aunque también con seguridad, el conductor de 44 años advirtió: "No lo creo, estoy muy bien en El Trece, ja. Si lo escribiste, borralo".

Guido Kaczka retó a una participante de Los 8 Escalones

En la transmisión del programa que tuvo lugar el pasado viernes 20 de mayo, y en el marco del ciclo en el que participan niños que están en compañía de familiares adultos, Guido Kaczka decidió comenzar con Bautista. "Cuando recién entrábamos, me diste esto... es el escudo de tu club. ¿Dónde queda?", preguntó al mismo tiempo que mostraba un llavero del club.

"En Merlo", respondió el niño. "¿Y se llama?", indagó el conductor. "El Rayo", señaló Bautista. Luego de tener una charla sobre el club y la posición en la que juega el pequeño, la madre intervino y expresó: "Guido, le mandamos un saludo a la banda de El Rayo porque sino nos matan". Por su parte, y tras un dato que le pasó la producción, Kaczka trató de consultarle sobre su violento accionar a la hora de ver los partidos de su hijo: "¿Y vos los vas a ver a él? Y a veces te enojás y gritás... ¿le decís malas palabras al árbitro?".

"Sí, sí, le dije, ja", manifestó Flavia, entre risas. De todas formas, para Guido Kaczka no fue gracioso y la cruzó: "Ay, ¡por favor! No, no, no...". "A veces se pone picante", le aclaró la mujer. Y el presentador de Los 8 Escalones le preguntó: "Ah, ¿sí? ¿Y discuten entre ustedes?". "No, nos quejamos cuando hay injusticias", le aclaró ella.

Antes de continuar con el juego, el conductor volvió a lanzar una fuerte crítica contra la madre del niño, a quien trató de exponerla en pleno programa: "En general, gritan las injusticias cuando es para el equipo de ustedes. ¿Y cuando son injusticias para el otro equipo?". "Nos quedamos callados, ja", reconoció la mujer. "Pero Flavia...", le devolvió Guido, que segundos después puso nuevamente el foco en el ciclo de entretenimiento.