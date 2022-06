Guido Kaczka apuró a Nicole Neumann en Los 8 Escalones: "Se puso colorada"

Cuando Nicole Neumann se dispuso a realizar una pregunta, Guido Kaczka la presentó de una manera que la hizo incomodar completamente.

Nicole Neumann vivió una situación muy incómoda en Los 8 Escalones en relación a su pareja, Manuel Urcera. Mientras Guido Kaczka la presentaba para emitir una pregunta, le realizó un sugerente comentario que reflejó el nerviosismo de la modelo.

La historia de amor entre Nicole Neumann y el piloto de automovilismo Manuel Urcera es visiblemente apreciada por todos, ya que lo demuestra con imágenes y videos en sus redes sociales. Por tal motivo, en la edición de este miércoles de Los 8 Escalones, Guido Kaczka aprovechó un momento para referirse a este tema.

El conductor de El Trece apuró a la modelo con la complicidad de Martín Liberman en principio: "Hoy en la primera edición comentó que se casaba". El comentario de Guido sorprendió por completo a Nicole, quien trató de defenderse: "No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta de fin de año y dije 'no estaría nada mal'".

"Queremos fiesta. Dijiste que tenes ganas", arengó Liberman frente al claro nerviosismo de la modelo, quien ya no sabía donde meterse. "Si ¿por qué no?", contestó mientras el periodista deportivo reforzaba los rumores de casamiento sobre las declaraciones de Nicole: "Manu, dónde andás, a qué cámara Guido".

"Ay se puso colorada", lanzó Carmen Barbieri para incomodar aún más a la expareja de Fabián Cubero, quien finalmente le puso punto final a la cuestión iniciada por Guido Kaczka. "Sí, me gustaría, pero en otro momento se verá", dijo.

El dolor de Nicole Neumann por su madre

Nicole Neumann tiene días complicados en torno a su vida personal. En este caso, recibió una dura noticia que involucra a su madre y que ya se hizo correr en toda su familia.

Además de los altibajos que tiene con su expareja, Fabián Cubero, ahora se suma una dolorosa noticia que interrumpirá su ritmo de vida. En los últimos días, la madre de Nicole Neumann se despidió de su hija y todos sus seres queridos para emprender un nuevo proyecto.

La relación con Claudia, su madre, fue un ida y vuelta constante, pero se volvieron muy compinches en varias actividades, como por ejemplo, el cuidado de sus hijos. Este tipo de situaciones cambiará de manera letal, ya que tomó la drástica decisión de irse del país.

Claudia y su pareja se dedican a un emprendimiento gastronómico con venta de comida orgánica y se irán a vivir a Europa. Misma decisión tomó su hermana pero no para vivir, sino para pasear: hace varios meses está en el Viejo Continente junto a su pareja Jorge Otamendi y sus hijos a bordo de una casa rodante.