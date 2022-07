Guido Kackza apuró a una participante de Los 8 Escalones: "No vale"

Guido Kaczka sorprendió a un participante de Los 8 Escalones del Millón que hizo trampa en plena transmisión del programa de El Trece.

Guido Kaczka captó la atención de la TV argentina en plena transmisión de Los 8 Escalones del Millón, ciclo que lleva adelante y que tiene buenos puntos de rating. El reconocido conductor advirtió que un participante hizo trampa en el programa de El Trece y lo cruzó sin ningún tipo de inconveniente.

Durante la emisión del pasado viernes 8 de julio, y en el marco de la edición "kids" del mencionado ciclo, Guido le consultó a Julieta, la madre de un niño: "¿Cómo se conoce al centro de un ciclón donde el aire avanza rápidamente en forma de remolino y es capaz de levantar polvo y materiales ligeros? ¿Vórtice o cáliz?".

Frente a la pregunta, el hijo de la mujer se dio vuelta y le sopló la respuesta. "Vórtice", respondió Julieta. El conductor tomó nota al respecto y le indicó: "Lo señalaste, como diciendo 'depende de él'". "Me obligó", se excusó la concursante de Los 8 Escalones, quien al mismo tiempo soltó una risa para pasar el tenso momento.

"Lo tiene que decir Julieta, claro, no vale si lo dice él", agregó Guido Kaczka, quien finalmente le notificó que la respuesta era "correcta". "Es todo de él", expresó Julieta, que le acreditó el logro a su pequeño y astuto hijo.

El problema familiar que atraviesa Guido Kaczka

En una entrevista reciente con Diarioshow, Guido Kaczka habló de su rutina laboral y de todas las horas que le dedica a los medios: "Mucha gente suele decir que por el trabajo perdió cosas. A mí me gusta la responsabilidad, y estar ocupado, y también pasar tiempo con mi familia. Pero no soy de la creencia que con el trabajo perdés cosas".

"Creo que todo no se puede. En definitiva vivís un poco con todo. No es la cantidad, tiene más que ver con vivir la vida con mayor calidad. Puede parecer raro el concepto, pero si hacés lo que te gusta, lo disfrutás, hacelo todo lo que puedas, no te lo pierdas porque tu vida depende de que te sientas completo, y si tu trabajo te completa, no lo vas a poder evitar”, sumó.

Pero las declaraciones de Kaczka se estarían contradiciendo con la advertencia que le dejó Soledad Rodríguez, su esposa. Según informó La Pavada (diario Crónica) Rodríguez le habría dado el ultimátum para que la familia aproveche su nueva casa, en el barrio privado del club de Solanas (Golf). El medio agregó que una de las preocupaciones de la familia sería que Kaczka esté prendido al celular durante todo el período de descanso.