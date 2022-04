Guerra en América: una panelista de Intrusos destrozó a Ana Rosenfeld

Una panelista de Intrusos se metió en la pelea entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre y disparó con todo contra la abogada.

Ana Rosenfeld está en boca de todos desde hace unos días por la fuerte pelea que protagonizó con Yanina Latorre en los estudios de América TV y en las últimas horas una compañera de canal disparó con todo contra la letrada. "Nos quiere enseñar", comentó una panelista de Intrusos, muy enojada con la famosa abogada.

Lejos de que la picante pelea que tiene como protagonistas a Ana Rosenfeld y Yanina Latorre se redujera con el correr de los días, en las últimas horas la misma se expandió al resto de América, donde ya otras figuras se pronunciaron al respecto. Es que la letrada se mostró algo reacia a responder las preguntas del cronista de Intrusos y hasta le remarcó que eso no era "una nota". Esto molestó bastante a una integrante del clásico programa de espectáculos, que no dudó en apuntar contra la abogada.

"Nos quiere enseñar a hacer periodismo, ayer quiso cuestionar que no fuimos a ella, cuando fuimos a ella... Ahora en esta parte nos quiere decir cómo editar la nota", disparó enojada Maite Peñoñori luego de ver el intercambio entre el cronista y Rosenfeld. En ese sentido, la periodista también aprovechó para dejarle un filoso consejo a su nueva colega panelista.

"Ana, estás trabajando de panelistas, vos sos abogada y estás haciendo el papel de periodista, si se quiere, porque estás sentada en un panel... ¿Vas a venir a señalarnos todo cómo lo hacemos? ¿Por qué nos digita cómo hacer el trabajo?", siguió molesta Maite. La charla continuó con los integrantes de Intrusos hablando sobre la información que dio Ángel de Brito, quien aseguró que Rosenfeld estaba analizando iniciar acciones legales contra Latorre.

"Pero, ¿por qué le va a mandar carta documento a Yanina? Lo que pasa en la tele queda en la tele...", se preguntó Marcela Tauro al respecto. Buscando ponerse en el lugar de la letrada, Nancy Duré opinó diferente: "Algunas cosas sí, otras cosas no. Cuando vos ves que hay ensañamiento sí".

Aún molesta con la actitud de Ana Rosenfeld, Maite Peñoñori le dio la razón a sus dos compañeras: "Pero, ¿cuál sería el ensañamiento? Me parece que nosotros como periodistas se puede decir esto, porque si no ya cualquiera nos va a mandar una carta documento por cualquier cosa y no se pude decir nada. Es una locura que por retuitear algo te denuncien". La letrada todavía no contestó ya que se encuentra de vacaciones, pero sin dudas que esta guerra no terminará acá.

Las denuncias contra Ana Rosenfeld por estafa

En las últimas horas, aparecieron en la escena mediática muchas mujeres que acusaron a la letrada de haberles cobrado "en dólares" y luego no haber prestado el servicio correspondiente. Si bien fueron varias las que fueron lapidarias sobre este tema, hubo un denominador común entre todas: que Rosenfeld "se quedó con la plata y no hizo nada" porque la causa para la que fue contratada "no tuvo ninguna resolución".