La pregunta fue inevitable: ¿por qué Sebastián Vignolo no está en la mesa de ESPN FC? Lo cierto es que se conoció un archivo demoledor en el que el Pollo carga contra Fantino. El actual conductor de 90 minutos de fútbol, que cuenta con Oscar Ruggeri entre sus panelistas de lujo, se manifestó contra el viejo Show del Fútbol hace pocos años. El mencionado envío fue un programa deportivo conducido por el mencionado Alejandro, durante los primeros años de la década de 2010.

A través de Fox Sports (emisora en donde 90 minutos de fútbol salió al aire antes de pasar a ESPN), Vignolo tuvo un diálogo con Ruggeri en donde buscaba diferenciarse del programa que supo conducir Fantino años atrás. "Vos sos Messi. Hacés lo que querés. Venís cuando querés. Te vestís como querés. De verdad, ¿no te das cuenta que te tratamos?", manifestó el Pollo. En tanto, el Cabezón recordaba su paso por El Show del Fútbol y aseguraba haber tenido momentos tensos que la producción y Fantino generaban para que él se enoje.

El viejo dardo de Vignolo a Fantino al aire de Fox Sports

"Ayer, un amigo mío me dijo: che, me encanta Oscar, es un fenómeno. Antes, yo cuando lo veía en los programas de los domingos a la noche, estaba siempre enojado, peleador", enfatizó Vignolo. Por su parte, Ruggeri asintió los dichos del conductor con el que aún comparte espacio en los mediodías de ESPN 2. "Si me llevaban a (José Luis) Chilavert, pobrecito a (Roberto) Cabañas. A (Ricardo) Gareca no me lo llevaron nunca para abrazarlo y ponerme contento. Siempre eran batallas campales", se descargó el ex campeón del mundo.

El panel de ESPN FC cuenta con las figuras más importantes del canal tras su fusión con Fox Sports. Diego Latorre, Miguel Simón, Oscar Ruggeri, Alejandro Fantino, Gustavo López y Mariano Closs son los nombres de un staff permanente que dará que hablar en cada lunes por la noche. Sin embargo, allí falta una de las estrellas que este canal adquirió: Sebastián Vignolo.

El comentario de Fantino sobre Vignolo en ESPN

"Qué lindo cuando los periodistas deportivos son hinchas de All Boys, Ferro, Dálmine. Qué mentira hermosa. Los que depositarán dólares, recibirán dólares. Qué mentira que son", supo manifestar Alejandro Fantino al aire de su programa radial en La Red. El comentario fue indirectamente para Sebastián Vignolo, quien siempre dejó asentada su pasión por los colores del equipo de Floresta.

Las internas pueden hablar, oficialmente, que el Pollo ya tiene dos programas en la grilla diaria y que su lugar está sumamente considerado dentro de ESPN. Ahora bien, ¿por qué no está en el programa de Fantino? ¿Será que Oscar Ruggeri y su diálogo con Vignolo años atrás destaparon la olla que hoy en día sale a la luz? Sólo el tiempo dirá si Sebastián se sentará en la mesa de Alejandro.