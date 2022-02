Gritos y retos: Donato de Santis explotó contra Denise Dumas en MasterChef

Denise Dumas cometió una grave falta en MasterChef Celebrity al cocinar pasta y Donato de Santis no lo pudo soportar.

Donato de Santis es el único chef italiano de todo MasterChef Celebrity. Y, como bien lo indica su cultura, es todo un experto en pastas. Sus consejos a la hora de cocinar este plato son de los más requeridos por los participantes que quieren evitar la gala de eliminación. Sin embargo, otros como Denise Dumas prefirieron hacer las cosas a su manera, desafiando los principios básicos de la pasta italiana.

Al acercarse a la estación de Denise, Donato enloqueció mientras observaba la forma en la que ella estaba cocinando sus fideos: terminó a los gritos y haciendo como que se clavaba los elementos de cocina en las tripas de tanta indignación. En este desafío, los concursantes tuvieron que cocinar “una pasta salad, una ensalada de fideos, y un plato libre con la temática ‘verano’”, según la explicación de Damián Betular. Sin embargo, sus fideos terminaron quedando durísimos y estallaron los memes en Twitter.

Además de haberse atrasado bastante con su plato, Dumas cometió un error imperdonable: en lugar de esperar a que el agua hierva para meter los fideos en la olla los metió cuando estaba fría y calculó muy mal las proporciones. “Uh, no, no, no. ¡Poca agua, poca agua, mi amor! ¡Esta agua no es nada! Vas a hacer un pastón, mirá, es como un risotto de pasta”, le dijo Donato al verla cocinar, y le dio un tip clave: “La pasta es 1,10 y 100: un litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta”.

“Donato me caga a pedos”, expresó ella mirando a las cámaras. “¡Vas a ver que va a estar rica! ¡Así se la hago a mis hijos!”, le prometió Denise. La gota que rebalsó el vaso fue cuando la vio poner agua fría en la olla, directo de una botella, e incorporar la pasta al instante. “¡Ay, agua fría! ¿Cómo vas a poner agua fría?”, gritó el chef italiano mientras hacía un show con gestos y movimientos histriónicos como si se estuviese quitando la vida con un utensilio.

“Yo en casa hago así, tiro el agua fría, tiro los fideos y espero que se haga”, le confesó la participante, intentando conseguir algo de fe en él. Cuando Donato se recompuso un poco, la ayudó a elegir los ingredientes para acompañar la pasta. Ella le dijo que pensaba hacer un carpaccio de lomo con ensalada, con muchas verduras y algo de burrata. Antes de retarla por lo atrasada que estaba y alejarse, le dio un último consejo: “Acá tenés una joya: queso cremoso de cabra. Esto cortado así, tipo pizzicato, arriba del carpaccio, es ganador. No digo más, me voy”.

Los memes en Twitter por los fideos duros de Denise Dumas en MasterChef