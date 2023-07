Griselda Siciliani dijo lo que nadie sabe de Adrián Suar: "Todo el tiempo"

Griselda Siciliani dio a conocer un detalle inesperado sobre su vínculo con Adrián Suar, expareja con la que tiene una hija. El sorpresivo testimonio de la actriz sobre su relación con el gerente de programación de El Trece.

Griselda Siciliani brindó un testimonio que generó revuelo en la farándula y el espectáculo argentino. La famosa actriz contó lo que nadie sabe de Adrián Suar y del vínculo que llevan tras haberse separado en 2016 luego de más de ocho años en pareja.

En una entrevista que le concedió a Intrusos en el Espectáculo, Siciliani fue consultada por un notero sobre los elogios que Suar le suele hacer públicamente. "Cuando leés o escuchás que tu exmarido dice cosas tan lindas acerca de tu personas, ¿qué pensás o qué sentís?", le preguntó el notero.

"Bueno, no me sorprende porque tenemos una relación muy cercana", respondió rápidamente la actriz de 45 años. Y luego señaló que suelen compartir varios momentos juntos: "Tenemos una hija chica todavía y nos vemos todo el tiempo. Sería raro que no hablara en esos términos porque tenemos ese vínculo muy amoroso, muy familiar... tenemos un vínculo muy hermoso".

Adrián Suar y Griselda Siciliani estuvieron en pareja más de ocho años.

Al mismo tiempo, Griselda Siciliani dejó en claro que está "muy orgullosa" por la relación que construyeron. "Tampoco hicimos tanto esfuerzo, se da naturalmente por la personalidad de cada uno, por la ideología, por lo que pensamos de cómo criar a nuestra hija. No me sorprendió...", concluyó la madre de Margarita, la hija que comparte con Suar y que tiene 11 años.

Ángel de Brito dio a conocer cuál es la situación sentimental de Adrián Suar

Ángel de Brito dio a conocer detalles de la situación sentimental de Adrián Suar, que desde que se separó de de Griselda Siciliani nunca más se le conoció una pareja en el ámbito público. Obviamente hubo muchos rumores a lo largo de estos años, pero lo cierto es que el gerente de programación de El Trece siempre se mostró algo reservado en esa cuestión.

Pero en las últimas horas, Ángel de Brito contó la verdad sobre su supuesta nueva pareja. Es que el conductor de LAM abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram para responderle a sus seguidores las más variadas preguntas tanto de la farándula como de su propia vida privada.

"Adrián Suar sale con una chica?", le consultaron directamente a De Brito, que no dudó en responder con sinceridad y luego de hablar con el propio gerente de programación de El Trece, según dio a entender con sus palabras. "Me dice que no", replicó Ángel de Brito, desechando de esta forma que Suar esté en pareja en la actualidad.