Gravísima denuncia de Marcela Feudale contra Listorti: "Porquería"

"La enana" decidió hablar y contar su experiencia con Listorti. José María, protagonista de las palabras emitidas por Marcela Feudale en LAM.

Marcela Feudale tuvo palabras durísimas contra José María Listorti. Invitada a LAM, "La enana" se expresó sobre su experiencia trabajando junto al humorista que anunció su alejamiento de Marcelo Tinelli. "Una porquería de persona", aseguró la locutora. ¿Qué fue lo que pasó?

Mientras en el programa de Ángel de Brito se hablaban maravillas de Listorti, Feudale interrumpió para asegurar lo siguiente: "Yo no opino lo mismo, yo no opino lo mismo, me lo tuve que fumar. Te golpea, te tira las cosas encima, te pilla los pies".

"Una porquería de persona, muy malos recuerdos, él era el peor de todos, Granados era un santo al lado de él. Me pisaba, cuando habla te escupe. Él es un homenaje para la vida", cerró Marcela Feudale. Si bien por momentos se rió, no terminó de quedar claro si su testimonio fue irónico o realmente lanzó graves acusaciones contra "Josema".

Feudale contagió a Listorti de sarampión

Recordando los viajes que realizó junto a José María Listorti, Marcela Feudale confesó haber contagiado a su compañero por utilizar sus aposento: "Si, lo contagié también, de sarampión, me enfermé en New York y me prestó la cama porque a mi me habían cerrado el hotel. Nosotros hicimos primero Francia 98, después hicimos, creo que en el 99 fuimos a New York por cuatro días, después nos fuimos a España un mes"

Marcelo Tinelli se quedó sin su colega y referente histórico en la televisión argentina, que es José María Listorti. El comediante anunció que se marcha de LaFlia, la productora del "Cabezón", y apuntó directamente contra el conductor por la falta de diálogo entre ambos como consecuencia del viaje del empresario a México para visitar a su hija Micaela.

El humorista, locutor y actor de 49 años fue entrevistado por LAM (América TV) y resaltó los motivos por los que decidió alejarse después de tanto tiempo de la pantalla chica nacional y de El Trece. Con su crudo testimonio, fue absolutamente lapidario y expuso las razones para una determinación que sorprendió a muchos en el ambiente.

En la entrevista con LAM, el comediante confirmó: "Me voy de LaFlia. Lo vengo madurando hace mucho, todo tiene un final, todo termina". Incluso, detalló que ya lo habló "con ´El Chato´ (Prada) y con ´Fede´ (Hoppe)", los dos productores principales de la empresa. Entonces, liquidó directamente al presentador: "La única cagada es que no lo pude hablar con Marcelo. Estaba en México, me hubiera gustado decírselo. Ahora que volvió, me juntaré en estos días para hablarlo".