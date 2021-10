Grave denuncia de una periodista de TN y El Trece: "Me robaron la identidad"

¡Fuerte descargo! Un periodista de TN y El Trece reveló que le robaron la identidad. Qué fue lo que pasó.

En las últimas horas, una periodista de TN y El Trece lanzó una grave denuncia en la TV. Durante el programa "Nosotros a la Mañana", Sandra Borghi alzó la voz y reveló que sufrió el robo de su identidad. Creer o reventar, a la conductora le hicieron una cuenta falsa que hace mucho tiempo tiene actividad en las redes y que incluso habla con otros famosos.

"Me robaron la identidad", le manifestó Borghi a "El Pollo" Álvarez. Ante la atenta mirada de los panelistas, la periodista dio detalles de cómo fue que se enteró que se hicieron pasar por ella: "Me llamó una colega, una periodista conocida... y me dice: 'Hablemos por acá'. Y yo le dije: '¿De qué me hablás?'".

"Esta cuenta falsa subía fotos mías en Facebook, tenía mucha actividad. Tiene muchos comentarios, contesta comentarios, tiene todas fotos robadas del Instagram. Me enteré por esta colega que me dijo: 'Desde el sábado que estamos hablando'", agregó Sandra Borghi. Y luego explicó que decidió acudir a sus colegas del programa de El Trece: "Empecé a atar cabos y en el grupo de WhatsApp de mis compañeros lo comenté".

Sandra Borghi, periodista de TN y El Trece, hizo una fuerte denuncia en TV.

Lo más grave de la cuestión es que la persona que se hizo pasar por Sandra Borghi le pidió que le enviar imágenes a la mujer con la que dialogó: "En un momento determinado, le empezó a pedir fotos y videos. Se puso pesada la conversación porque le empezó a preguntar por sus medidas y qué le molestaba de su cuerpo. Y cuando ella le dijo: 'Me molesta esta parte de mi cuerpo'. Y le dijo: 'A ver, mostrame'".

El descargo de Sandra Borghi tras la grave denuncia del robo de su identidad

Sandra Borghi dejó en claro que el caso está en manos de sus abogados y pidió que todo aquel que haya hablado con aquella cuenta falsa se acerque para poder aportar más información precisa: "No tengo Facebook, no contacto a nadie a través de las redes sociales. Las únicas redes sociales activas que tengo son Instagram y Twitter. Pido por favor que, si me escribieron a esa red falsa, me cuenten porque es importante para la investigación. Si fuiste contactada supuestamente con mi nombre, te pido por favor que te contactes conmigo porque es importante para la investigación. No sé si el delito es sexual o de estafa financiera. Lo más peligroso que me dijeron los investigadores es la locura de una persona de generar todo esto".

Adrián Suar levantó un programa de El Trece y echó a una famosa conductora

En la franja de la tarde, El Trece venía teniendo dificultades con el rating de "El club de las divorciadas", programa conducido por Laurita Fernández, muy querida en el ambiente y que también tuvo experiencias en ShowMatch. El programa no venía midiendo nada bien. Y como consecuencia, Adrián Suar decidió sacarlo del aire para darle el lugar a otro ciclo que pueda estar a la altura y le haga frente al canal de las tres pelotitas. Luego de que se terminara el programa, la presentadora manifestó un sentido mensaje para sus colegas: "Gracias a toda la gente que nos acompañó, al equipo técnico, los cámaras, la gente de control, los sonidistas, los del equipo de producción, a las mujeres que contaron sus historias y a los hombres que también se acercaron".

Pese a la tristeza que le generó su despedida de "El club de las divorciadas", la conductora expresó: "Gracias a El Trece, a Pablo, 'Coco', Adrián (Suar) por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Nos reímos mucho, estuvimos acá presente, con una gran escenografía y propuesta espectacular".