Grave denuncia de una exparticipante de El Hotel de los Famosos: "Lloré diciéndoles que pararan"

Una exparticipante de El Hotel de los Famosos denunció la desgarradora experiencia que vivió dentro del reality: exposición, maltrato y manipulación.

Una participante de El Hotel de los Famosos (El Trece) denunció que fue maltratada y hostigada por parte de la producción y de sus compañeros durante su paso por el reality.

Esta denuncia salió a la luz justo después de que Flor Moyano denunciara por abuso a Juan Martino, uno de sus compañeros dentro del programa. Una vez más, los televidentes se impactaron al escuchar las graves situaciones que se vivieron dentro del hotel.

Se trata de Abigail Pereira, la actriz uruguaya que abandonó el reality apenas tres días después de su comienzo. Su renuncia tan pronta y repentina llamó la atención del público, pero lo que nunca se imaginaron es que Abigail estaba viviendo un calvario. Ángel de Brito se contactó con la actriz y leyó en LAM (América TV) el mensaje que le leyó.

"Perdoná que no escribí antes, esa experiencia me dejó en shock emocional. La psicóloga era parte y estoy 100% segura de eso", comenzó, en referencia a la psicóloga que la producción le dio durante su estadía en el programa. "A mí me querían hacer ver como una loca porque hacían todo lo posible en forma de bullying de parte de los otros participantes, eran destratos motivados por ellos (los productores)", continuó.

Abigail explicó que los productores sacaban a los participantes todo el tiempo "con la excusa de cambiar las pilas de los micrófonos", y cuando los hacían volver a entrar, siempre volvían "con situaciones negativas", buscando su reacción. "Al darme cuenta la dinámica, decidí no hablar para que no cambiaran en edición la historia", sumó.

Otro dato no menor que reveló Abigail es que, antes de entrar, les hacían entrevistas a los participantes "para sacar las debilidades de cada uno" y luego usarlas en su contra: "Yo manifesté que presentaba depresión y a mí me abusaron desde los 7 a los 11 años. Pues todo eso lo utilizaron para psicológicamente jugar con eso. Yo quedé tan en shock que hasta decidí no estar más en los medios, no es un juego".

"Yo lloré en el baño diciéndoles que pararan, que ni un perro se merecía lo que me estaban haciendo ellos", recordó. Por último, le dio las gracias a De Brito por tratar el tema en su programa: "Gracias por el respeto Ángel con el que tocás el tema, por eso no hablaba, no era un juego y supuse que si eso comenzaba así algo gravísimo pasaría, por eso renuncié".

La denuncia de Flor Moyano por abuso sexual en El Hotel de los Famosos

A comienzo de febrero de 2023, Flor Moyano denunció ante la Justicia que fue abusada sexualmente por Juan Martino en El Hotel de los Famosos. “Vengo por la presente a instar formal denuncia penal por la comisión de delitos de abusos reiterados, abuso sexual con acceso carnal, contra el señor Juan Manuel Martino”, comienza la denuncia.

Entre todas las situaciones que relató la bailarina, aseguró que un día Juan Manuel le pasó por al lado y la tocó sin su consentimiento. "Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, recordó. Y agregó: “Un día, estábamos en la pileta en grupo, en unos inflables, y Juan me metió el pie en la cola. Me puse muy mal, lo expuse. Él se enojó y me comenzó a insultar con mucha violencia”.

Además, señaló que el actor le insistía con dormir juntos, a pesar de que ella le había dejado en claro que no quería. “Para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después, me iba a mi cama. Pero siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás. Todo esto delante de todos los demás", detalló.

Al poco tiempo después, Juan Manuel abusó sexualmente de Florencia por primera vez mientras estaban en el baño: “Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección. Esa situación me derrumbó. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así”. Luego, esta situación se volvió a repetir.

"Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock”, añadió Moyano. Incluso la bailarina contó que minutos después entró Nicolás, productor del reality, y les arrojó preservativos, y como sentía "tanta vergüenza y humillación", se paralizó y se acostó a dormir y llorar.