Grave denuncia de María Valenzuela contra Adrián Suar: "La guita"

La actriz fulminó a "El Chueco" por un desplante que vivió cuando trabajaba en Polka. María Valenzuela reveló una interna que vivió con Adrián Suar hace más de quince años.

María Valenzuela fue lapidaria con Adrián Suar y lo acusó de desagradecido al informar que su nombre aparece en una lista negra de la productora del actor. La artista recordó que en un momento se cansó de los desprecios de esa empresa, para la que trabajó durante muchos años, y se lo hizo saber a los directivos, lo que habría hecho enojar al "Chueco".

"Escuché a Araceli (González) en una nota, donde dijo que ella y Fabián Mazzei estaban en una lista negra, creo que se lo había dicho 'El Chueco'. Yo también pertenezco a esa lista negra", comenzó su descargo la actriz en LAM. "Simplemente me castigó Polka por haber dicho que me dolía que no me valoraran, que no se dieran cuenta de todo lo que yo hice por Polka", agregó.

Valenzuela informó que hizo Campeones, Primicias y Son de Fierro en la empresa de Adrián Suar y, con la trayectoria que tenía y los protagónicos que había hecho antes de entrar a la productora, nunca la dieron un rol principal. "Cuando yo vi lo que ganaban Osvaldo Laport y Mariano Martínez en Son de Fierro y lo comparé con lo que gana yo, dije 'me voy'. Nunca me dio el lugar de protagonista ni la guita", enunció Valenzuela, sobre el desprecio que sufrió por parte de Suar.

"Fui a hablar y les dije: 'No puedo trabajar todo el año sabiendo que tengo un pie encima de mi cabeza.Yo ya demostré a Polka lo que rindo y quién soy. Y esto no es de soberbia", pronunció luego la actriz y recordó que su sueldo era solo un poco superior al de una actriz de reparto, cuando los premios que tenía ganados y su trayectoria la avalaban para tener un protagónico absoluto.

Además, la actriz recordó que en los carteles de la novela se anunciaba a Laport y Martínez arriba y a ella abajo. "Debería haber sido Laport y yo arriba y Mariano abajo, porque éramos una familia", soltó la celebridad, en alusión a los roles de cada uno en la tira, donde Martínez hacía de su hijo.

El compromiso laboral de María Valenzuela en Polka

El sentimiento de desilusión en la actriz también se debió a la entrega profesional y humana que hizo en los proyectos de Polka donde trabajó. "Haberme puesto la camiseta, de acelerar el piso, cambiarme rápido, ayudar a mis compañeros que no se acordaban la letra para ensayar un rato y grabar. Los técnicos de Polka lo pueden decir, mi frase era 'Artística lista', para grabar e irnos", soltó. Y remató: "'El Chueco' nunca me valoró en ese sentido y yo le dije que me dolió".