Grave denuncia de Laurita Fernández contra un exnovio: "Era muy posesivo"

Laurita Fernández expuso una relación tóxica de su pasado, mientras surgen rumores de reconciliación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández conversó en El Club de las Divorciadas sobre el momento emotivo que protagonizó la cantante y bailarina Jimena Barón en Showmatch, cuando habló sobre La tonta, una canción que escribió inspirada en una relación tóxica de su pasado. La conductora aprovechó el espacio de reflexión y confesó que ella vivió una situación similar.

“¿Te pasó vivir alguna relación tóxica?”, le preguntaron a Laurita Fernández en el programa. Ella asintió y dijo que estuvo en una relación así justo en la época en la que entró a Showmatch. “Yo estaba en pareja con alguien que no es muy conocido, en el año en que entré a Showmatch, con una persona que era muy posesiva. Yo iba a danza, a mis clases, y él me estaba esperando en la puerta”, comenzó.

“Yo primero lo tomaba como un gesto de amor, después noté que era un poco de control y cuando quedé en el casting yo estaba súper contenta y me dijo que ese programa le parecía malísimo, que en su casa no lo miraban, que si lo hacía no estábamos más juntos y que yo no iba a hacer eso”, prosiguió Fernández. Cuando se dio cuenta del tipo de vínculo en el que estaba, Laurita decidió cortar definitivamente y enfocarse en su carrera. “Y cuando él me tiró abajo la ilusión, el proyecto, lo que para mí significaba esta oportunidad, dije ‘no, esta persona no es para mí’ y le corté antes de entrar al programa”, sentenció.

Así se desató un debate en El Club de las Divorciadas sobre lo difícil que es darse cuenta a tiempo cuando uno está en una relación tóxica, ya que generalmente, lleva tiempo llegar a conocer realmente a una persona. “A veces es difícil darse cuenta de lo que uno está viviendo, después a la distancia es diferente. También es muy personal el momento en que uno dice basta. El detonante para mí es cuando se metieron con mi profesión, que es algo que yo amo hacer. Eso es lo que me hizo abrir los ojos”, finalizó Laurita.

¿Laurita Fernández volvió con Nicolás Cabré?

Nicolás Cabré y Laurita Fernández habrían terminado su relación en febrero, después de tres años de relación. Después de varias idas y vueltas, la bailarina lo confirmó en mayo, cuando una seguidora de su Instagram le preguntó si seguían juntos. En respuesta, Laurita expresó que hacía más de un mes que no estaban juntos, pero que todavía se querían mucho. Ahora, un usuario de la plataforma le preguntó al periodista Ángel de Brito si se habían reconciliado y él respondió con un “sí”. Más tarde, contó en su cuenta de Twitter que Cabré le había hecho un asado a Laurita el fin de semana pasado.