Grave denuncia de Graciela Alfano contra Adrián Pallares en El Trece: "Me revoleó"

Graciela Alfano decidió exponer cómo fue el maltrato que sufrió por parte de Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, exitoso programa de El Trece. El durísimo testimonio de la panelista.

Graciela Alfano renunció a Socios del Espectáculo hace poco más de una semana. En plena transmisión del programa emitido por El Trece, la panelista sorprendió a los conductores y anunció su indeclinable decisión. Sin embargo, en las últimas horas, realizó una grave denuncia contra Adrián Pallares, a quien lo acusó de haberla maltratado.

En una charla con Ángel de Brito, por América TV, la reconocida actriz dio detalles acerca de cómo era el trato que Pallares y Rodrigo Lussich tuvieron hacia ella durante el trabajo: "Destrato es cuando llegan a un lugar y no te saludan". El conductor de LAM indagó y le preguntó: "¿No te saludaban ninguno de los dos?". Y la diva precisó: "Las chicas sí me saludaban, pero ellos no -respondió Graciela-, no había contacto ocular. Rodrigo no es tanto, pero acompañaba la falta de 'ocularidad'. No tengo idea si no saludaban a las demás, yo hablo por mí".

Asimismo, Alfano comentó que le avisó a las autoridades de El Trece que no tenía intenciones de seguir por la forma en la que la pareja de conductores de Socios del Espectáculo tenía a la hora de relacionarse con ella: "Yo el contrato lo tengo con Canal Trece, cuando pensé ‘estoy pintada’, llamé a las autoridades, aceptaron lo que plantee y me dijeron que bancara hasta fin de mes". Sin embargo, y a partir de un episodio con Adrián, todo se desmoronó...

Adrián Pallares y Graciela Alfano en El Trece se cruzaron tras la renuncia de la panelista.

El violento episodio en el que Adrián Pallares maltrató a Graciela Alfano en El Trece

Graciela Alfano resaltó que, una vez que Adrián Pallares se enteró de que quería renunciar a Socios del Espectáculo, el conductor reaccionó de manera violenta: "Después, cuando yo lo conté en el programa de Carmen, ¿qué sabía que no le habían avisado a Pallares? ¡Yo no le tengo que decir, se lo tienen que comunicar las autoridades!". Y aseguró: "Entonces, él me revoleó el teléfono en el corte y me dijo ‘¿Qué es esto?’ ¡Un teléfono, boludo!, Le contesté yo ¿Qué va a ser? Y ahí me empezó a decir que yo había dicho en lo de Carmen que me iba… ¡Y sí!".

"Cuando Pallares me planteó por qué no se lo dije, le respondí que se lo tenían que decir las autoridades del canal, que le fuera a preguntar a ellos", añadió Graciela, que se mostró indignada con la pareja de presentadores. Finalmente, la artista señaló que tanto Pallares como Lussich podrían haberle consultado antes sobre su futuro justo cuando su nombre sonaba en otro canal: "Yo no sé si recuerdan que en un momento salió en todos lados que me habían llamado de Canal 9. Bueno, nadie me preguntó nada... ¿entonces por qué me lo iban a preguntar ahora?". "Además ¿por qué voy a tener miramientos yo sobre cómo se siente una persona en el aire? ¡Cuando a ese mismo ser yo le importé un pito!", concluyó, de manera picante.

Por qué renunció Graciela Alfano a Socios del Espectáculo, por El Trece

Graciela Alfano tomó la drástica decisión de renunciar a Socios del Espectáculo, programa con buen rating en El Trece, en plena transmisión en vivo. El motivo de su salida tiene que ver por varias cuestiones: según dio a entender en su descargo, siente que no hay un gran ida y vuelta con los conductores, sobre todo con Adrián Pallares, y también la sedujo la oferta de Ciudad Magazine para trabajar con Carmen Barbieri, a quien conoce hace muchos años.

"Tengo que confesar que cada vez que hablo, vos sufrís Adrián... digo 'bombacha' y vos sufrís...", le recriminó Alfano a Pallares. En tanto, reflexionó acerca de su decisión: "Yo puedo ser Alfano, puedo sumar muchísimo en muchos programas, pero la característica del programa y sobre todo de los conductores, más Adrián que vos (Lussich), la verdad que me parecía el momento" Y reflexionó: "Se los digo con onda... hagámonos cargo... no me miraban, no por destrato o por ser mala gente, sino que yo estaba pintada...".